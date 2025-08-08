12 Yıllık Oyun, GTA Serisinin Satışlarını Uçurdu

Açık dünya türünün başarılı bir örneği olan Grand Theft Auto (GTA) serisinin satış miktarı açıklandı. 2013 yılında satışa sunulan GTA 5, uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek seriye çok büyük bir katkı sağladı. Serinin satış adedi yarım milyara yaklaştı.

GTA Serisi Kaç Adet Satıldı?

Take-Two Interactive tarafından paylaşılan yeni rapora göre GTA serisi bugüne kadar toplam 455 milyon adet sattı. GTA 5'in satış adedi ise 215 milyona ulaştı. Yani 12 yıllık bu oyun, serinin toplam satışlarının neredeyse yarısını tek başına oluşturuyor.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5 ilk olarak 2013'ün eylül ayında PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürüldü. 2014'ün kasım ayında PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulan oyun 2015 yılının nisan ayında PC'ye geldi. Oyunun PlayStaiton 5 ve Xbox Series X/S sürümü ise 2022 yılının mart ayında çıktı.

GTA 6'nın tıpkı GTA 5 gibi satışlarda çok başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda analistler tarafından paylaşılan raporda yeni GTA oyununun yalnızca ilk iki ayda 85 milyon adet satılacağı tahmin edilmişti.

Buna göre belirtilen süre zarfında sadece oyun satışlarından 6,8 milyar dolar kazanca ulaşılacak. GTA+ aboneliğinden 180 milyon dolar, oyun içi satın alımlaradn ise 680 milyon dolar kazanılacak. Bu bilgilere göre oyun 60 günde 7,66 milyar dolar toplam gelir elde edecek. Bu hesaplama, oyunun satış fiyatının 80 dolar (3.254 TL) olarak belirlendiği varsayımına dayanıyor.

GTA 6 Fragmanı

GTA 5 Fragmanı

GTA 5 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Rockstar Games'in üstlendiği GTA 5, açık dünya ve aksiyon macera türlerinde bir oyundur. Michael De Santa, Franklin Clinton ve Trevor Philips olmak üzere toplamda üç adet oynanabilir karakter bulunuyor. İstediğiniz zaman bu karakterler arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Los Santos isimli kurgusal şehri araba, motosiklet ve helikopter gibi çeşitli araçlarla gezebilmek mümkün. Bu yolculuğu ister birinci şahıs isterseniz üçüncü şahıs kamera açısıyla yapabilirsiniz. Kamera açısını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

GTA 5 İndirime Girdi

PlayStation mağazasında geçtiğimiz günlerde Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında GTA 5 de bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 67 oranında indirime girdi.

GTA 5'in fiyatı 2.099 TL'den 692,67 TL'ye düştü. Kampanya kapsamında 1410 TL'lik indirimden yararlanarak popüler oyunu daha ucuza satın alabilirsiniz. Kampanyanın 14 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceğini belirtelim.