Samsung Bu Ülkeyi Ele Geçirdi! Satılan 10 Telefondan 8'i Onun

Güney Kore'de en çok satan akıllı telefon üreticisi belli oldu. Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Samsung'un ana vatanı olan ülkede rekabette son durum netleşti. Peki zirvede hangi üretici var? İşte Güney Kore'de en çok satan akıllı telefon üreticisi...

Samsung, Ana Vatanında Lider

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint Research’in paylaştığı verilere göre 2025’in üçüncü çeyreğinde Güney Kore akıllı telefon pazarının lideri yine Samsung oldu. Şirket yüzde 81’lik pazar payıyla açık ara zirvede yer aldı. Bu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 puan artmışken, bir önceki çeyreğe göre ise 3 puanlık düşüş yaşandı.

Pazarın ikinci sırasında yer alan Apple ise yüzde 18’lik paya sahip. ABD’li teknoloji devi yıllık bazda pazar payını 1 puan, çeyreklik bazda ise 2 puan artırmayı başardı. Samsung’un ülkedeki güçlü konumu yalnızca ana vatanı olmasından kaynaklı değil. Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy A36 gibi modellerin gördüğü yoğun ilgi, şirketin satışlarını oldukça artırdı. Bu da pazar payına yansıdı.

Apple tarafında ise iPhone 17 serisinin pazarda ilgi görmesi markanın payını artırmasında etkili oldu. Önceki nesle kıyasla daha yüksek satış rakamlarına ulaşan seri rekabeti kızıştırsa da Samsung, Güney Kore pazarında liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Görünen o ki Apple'ın önünde uzun bir yol var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.