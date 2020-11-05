Güvenilir Olmayan Uygulamaların Başında Facebook Geliyor!

Günümüzün koşulları nedeniyle insanların dijital dünyada geçirmekte olduğu her dakika başka bir tehlike anlamına geliyor. Teknoloji devi şirketlerin önemli bir kısmı kullanıcı güvenliğini dikkate alsa da veri güvenliği hala tam olarak çözüme kavuşturulmamış sorunlardan biri olmaya devam ediyor ki bunu çok iyi bir şekilde gözler önüne seren bir anket yapıldı. Yapılan bu araştırmaya göre güvenilir olmayan uygulamalar listesindeki ilk sırada sosyal medya devi Facebook yer alıyor.

Güvenilir Olmayan Uygulamalar Listesi

Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi kullanıcı gizliliğinin büyük şirketlerce tam olarak sağlanamamasıdır. Teknoloji hayatlarımızı eski günlere göre her ne kadar kolaylaştırmış olsa da şimdilerde verilerin güvende olmasını sağlamanın çok mümkün olmaması gibi birtakım önemli ve dikkate alınması gereken sorunlar bulunuyor.

WhistleOut tarafından yapılan bir ankete göre internet kullanıcılarının teknoloji şirketleri ile alakalı en büyük sorunu, kendilerinin ilgi alanlarını öğrenmesi için şirketlerin ortamdaki sesleri dinleme gibi birbirinden farklı yolları izlediğine inanmasından kaynaklanıyor. Anketin katılımcıları, kendilerinin ilgi alanlarını öğrenmek ve elde edilen bilgilerle bir profil çizmek için mikrofon erişim yetkisinin izinsiz ve etik olmayan bir şekilde kullanıldığını düşünüyor. Anketin katılımcılarının oyları sonucunda ortaya çıkan güvenilir olmayan uygulamalar listesinin başında Facebook ve TikTok yer aldı.

Ankete katılanların %67'sinden fazlası Facebook'un gizlice ses dinlediğine inanırken %53'ü de TikTok'u aynısını yapmakla suçladı. Geçmişe dönülecek olursa TikTok'un da Facebook'un da gizlilikle ilgili meydana gelmiş bazı skandalların olduğu görülebilir. İnternet kullanıcılarının bu kadar çok uygulama varken başka bir uygulamaya değil de milyonlarca insan tarafından kullanılan ve kullanıcı gizliliğine çok önem verdiğini söyleyen bir uygulama hakkında bu tür endişeleri olması büyük bir çoğunlukla geçmişte ortaya çıkmış skandallara dayanıyor.

Katılımcıların %43'ü, Facebook tarafından satın alınan Instagram'ın güvenilir olmayan uygulamalar arasında olduğunu düşünürken %45'i ise Google'a şüpheyle yaklaşıyor. Katılımcıların %38'i ise aynı gözetleme işleminin Amazon tarafından yapıldığına inanıyor. Apple ise son zamanlarda sosyal medya platformlarının çoğunda görülen izleme karşıtı özellikleriyle ön plana çıktığından insanların saygısını ve güvenini kazandı ve bu nedenle ankete katılanların yaklaşık olarak %30 gibi küçük bir kısmı tarafından şüpheli bulundu. Anketin sonuçlarına göre oluşturulan listenin tam halini aşağıdan görebilirsiniz.