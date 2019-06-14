Hareketlerimizi Tahmin Edebilen Uyumlu Robotlar Geliyor

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni algoritma sayesinde, robotlar insanların hareketlerini izleyerek hareketleri tahmin etmeyi öğrenecek ve böylece insanlarla daha uyumlu bir şekilde çalışabilecek.

Yeni algoritmayla geliştirilen robotlar, fabrika ve üretim alanlarındaki insan-robot uyumunu arttırarak daha güvenli ve daha verimli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayacak.

Techcrunch’ta yer alan detaylara göre, bu projeye Alman otomotiv devi BMW ile birlikte başlandı. Projede robotların, insan hareketlerini fark ettikleri anda durdukları ve uzun bir süre hareketsiz kaldıkları fark edildi. Bu durum robotların daha az çalışmasına ve üretimde verimin azalmasına yol açıyordu.

Geliştirilen yeni robot ise, çok yakınında olsa bile insanların hareketleri karşısında kararsız kalıp beklemeye geçmiyor. İnsanların hareketlerini önceden tahmin ediyor ve bu hareketlere göre üretim sürecine katkıda bulunmaya devam ediyor. Böylece robotlar, insanların harektlerine uyum sağlayabiliyor.

Evlerde de Kullanılabilir

Araştırmacılara göre, yeni algoritmayla geliştirilen uyumlu robotlar sadece üretim alanlarında değil, yakın bir gelecekte evlerde de kullanılabilir. İnsan hareketlerini tahmin edebilen robotların, özellikle tek başına yaşayan yaşlı insanlar için oldukça faydalı olabileceği belirtiliyor.

BMW iş birliğiyle MIT tarafından yürütülen araştırmanın, aynı zamanda Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Teknoloji Araştırma Bursu ve Ulusal Bilim Derneği tarafından da desteklendiği açıklandı.