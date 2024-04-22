Sker Ritual, arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz bir birinci şahıs nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wales Interactive tarafından geliştirilen Sker Ritual, birinci şahıs hayatta kalma nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon ve korku unsurlarını içerisinde oldukça fazla şekilde barındıran bu oyunda, hayatta kalmak için tek başınıza veya arkadaşlarınızla yaratıkları öldürebilir ve sona doğru ilerleyebilirsiniz.

En fazla dört oyuncuya kadar oynanabilir olan Sker Ritual oyununda, düşman sürülerine karşı savaş verin ve silahlarınızı güçlendirin. Geliştirilebilir steampunk silahlar sayesinde gitgide karakterinizi geliştirebilirsiniz. Bu sayede yeni ve eski düşman fark etmeksizin alt edebilirsiniz.

Sker Ritual İndir

Oyunu kısaca ve en anlaşılır şekilde anlatacak olursak; oynanabilirlik olarak piyasadaki diğer zombi oyunlarını andırmaktadır. Diğer oyunlarda olduğu gibi bu oyunda da düşmanlar bir sürü halinde üzerinize gelir ve siz de onları öldürmeye çalışırsınız. Öldürdüğünüz her düşman ve düşman dalgası için belirli ödüller kazanır ve bu ödüllerle silah, mermi ve çeşitli yükseltmeleri yapıp oyuna kaldığınız yerden devam edersiniz.

Sker Ritual, farklı haritaları ve bölümleri içerisinde barındırıyor. Belirli oyun bölümlerini aştıktan sonra haritaların kilidini açabilir ve diğer haritaları bitirebilirsiniz. Bunlara ek olarak verilen hikaye görevlerine de giriş yapabilirsiniz.

Grafik ve nişancı mekaniği konusunda çok iyi olmasa da tatmin edici bir yapıya sahip olduğunuz söyleyebiliriz. Yalnız bunu optimizasyon açısından söylemek zor. Çünkü ne kadar iyi bir bilgisayarınız da olsa düşün yenileme hızlarında takılı kalabiliyorsunuz. Lakin ileride gelecek olan güncellemelerle bu sorun elbette giderilecektir.

Steam sayfasında demo sürümünü de barındıran Sker Ritual indirin ve siz de arkadaşlarınızla birinci şahıs nişancı deneyimi yaşayın.

Sker Ritual Sistem Gereksinimleri