937 TL'lik İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor?

Epic Games İki Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Epic Games, Totally Reliable Delivery Service ve Hidden Folks'u bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 21 Ağustos 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Totally Reliable Delivery Service Nasıl Bir Oyun?

Totally Reliable Delivery Service, fizik tabanlı bir sandbox oyunudur. Oyundaki amaç paketleri müşterilere güvenli şekilde ulaştırmak ancak bu pek de kolay olmuyor. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapımda karakterlerin hareketleri garip ve kontrol etmesi zor. Bu nedenle en basit hareketler bile komedi dolu anlara dönüşebiliyor.

Görevler genellikle takım çalışması gerektiriyor. Bu da eğlenceyi önemli ölçüde artıran bir faktör. Oyunda keşfedilmeyi bekleyen geniş bir harita bulunuyor. Temelde bir hikâye veya doğrusal bir ilerleme olmadığından ötürü haritada özgürce gezebilme imkânına sahibiz.

Totally Reliable Delivery Service Fragmanı

Hidden Folks Nasıl Bir Oyun?

Hidden Folks, bulmaca ve gizli nesne bulma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Tamamen elle çizilmiş, siyah beyaz renkli bölümlerde gizli nesneleri bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca çevreyle etkileşime girme imkânına da sahibiz. Örneğin bazı nesneleri hareket ettirebiliyoruz.

Oyunda 32 el çizimi bölüm, 300'den fazla bulunacak nesne, 2000'i aşkın ağız yapımı ses efekti ve 500'den fazla etkileşim bulunuyor. Türkçe arayüz desteğine sahip olan yapımda zaman sınırı bulunmuyor. Böylece nesneleri bulmak için acele etmemize gerek kalmıyor.

Hidden Folks Fragmanı

Totally Reliable Delivery Service Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir işletim sistemi

Windows 7 veya daha yeni bir işletim sistemi İşlemci: Intel Core i5 2500K

Intel Core i5 2500K RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GTX 560 / Radeon HD 5870

GTX 560 / Radeon HD 5870 DirectX: Sürüm 11

Oyunun yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Hidden Folks Minimum Sistem Gereksinimleri