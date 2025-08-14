Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

PlayStation Store'da Gamescom 2025 kampanyası başladı. Bu kampanya ile birlikte Middle-earth: Shadow of War, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, A Way Out, Resident Evil 4 ve Far Cry 6 Gold Edition dahil olmak üzere çok sayıda oyun indirime girdi.

28 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint yüzde 90 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 469 TL'den 46,90 TL'ye düştü.

Monolith Productions tarafından geliştirilen Middle-earth: Shadow of War yüzde 87 oranında indirime girdi. Açık dünya ve aksiyon rol yapma türlerindeki oyun 1.399 TL yerine 181,87 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyun başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Açık dünya türündeki Watch Dogs 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 1.749 TL'den 174,90 TL'ye düştü. Marcus isimli bir hackerı kontrol etttiğimiz oyun San Francisco'ta geçiyor. Oyunda ister görevleri yapabiliyor ister haritada özgürce gezebiliyoruz.

Yüzde 87 oranında indirime giren LEGO Marvel's Avengers 1.399 TL yerine 181,87 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Açık dünya ve macera türlerindeki yapım, en iyi süper kahraman oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Iron Man'den Hulk'a kadar pek çok süper kahraman mevcut.

Tek oyunculu moda sahip olan Assassin's Creed Syndicate yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından 2015 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 1.749 TL'den 262,35 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Assassin's Creed Unity de 1749 TL yerine 262,35 TL'ye satılıyor.

