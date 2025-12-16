En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Türkçe Oyun İlk 3'te

Steam'de en çok satılan oyunlar, 9 Aralık ile 16 Aralık tarihlerini kapsayan yeni SteamDB verilerinin paylaşılmasının ardından açıklığa kavuştu. 2025 yılının en iyi oyunu olmanın yanı sıra daha pek çok oyuna da layık görülen ve Türkçe dil desteğine de kavuşan Clair Obscur: Expedition 33, ilk üçte yerini aldı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (9-16 Aralık)

Steam'de 9 ila 16 Aralık'ta en çok satılan oyunlar arasında Arc Raiders zirvede konumlandı. Oyuncuların yeni gözdesi olan bu yeni oyun, birkaç haftadır sırasını hiçbir rakibine kaptırmıyor. İlginç bir şekilde en büyük rakibi Battlefield 6 ilk çıkışından itibaren birkaç hafta zirvedeki yerini korurken artık ilk 5'te bile yer almıyor. Bu da iki oyun arasındaki rekabette Arc Raiders'ın şu an oldukça önde olduğunu gösteriyor.

Listenin ikinci sırasında The Game Awards 2025'te yılın oyunu seçilen Clair Obscur: Expedition 33 yer aldı. En iyi RPG oyunları arasında yer alan bu oyun, benzersiz bir savaş deneyimi sunuyor. Karakterinizin becerilerini ve sahip olduğu ekipmanları geliştirerek kendinize özgü bir savaş tarzı oluşturabiliyor, rakiplerinizi alt etmek için çeşitli stratejiler geliştirebiliyorsunuz.

Kingdom Come: Deliverance 2, listenin üçüncü sırasına yerleşti. Bu oyun, İlk oyunun devamı niteliğindeki Deliverance 2, 15. yüzyılın başlarında Bohemya Krallığı'nda geçiyor. Tarihe önemli ölçüde bğalı kalan oyunda tıpkı ilk oyunda olduğu gibi Henry'nin hikâyesine tanık olmaya devam ediyoruz. Taht kavgalarının ortasında karakterin kaybolan itibarını geri kazanmasını sağlıyor, intikam almasına yardımcı oluyoruz.

En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan Ashes of Creation, geçen hafta en çok satılan dördüncü oyun oldu. Oyunda görevleri tamamlayıp canavarları alt ederek yerleşim alanlarının büyümesine ve gelişmesine yardımcı oluyoruz. Bir yeri yeterince büyüttüğünüzde vali seçip o şehrin kurallarını belirleyebiliyor ve nasıl bir yol haritası izleneceği üzerinde kontrol sahibi olabiliyorsunuz.