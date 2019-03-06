Hong Konglu Tasarımcıdan Scarlett Johansson Robotu

Hollywood'un ünlü kadın oyuncularından Scarlett Johansson, Hong Kong'lu bir tasarımcı sayesinde robota dönüştürüldü. Tip olarak Johansson'a benzetilen robotun komutlara yanıt verebilmesi de dikkat çekiyor.

ABD'li ünlü oyuncu Scarlett Johansson’a benzeyen insansı bir robot üretebilmek için bir buçuk yıl çalışan ve toplamda 50 bin dolar harcayan Hong Kong'lu Ricky Ma, en nihayetinde robotunu sundu. Scarlett Johansson'ı baz alarak üretilen robotun ismine Mark 1 diyen grafik tasarımcısı, robotun sorulan sorulara cevap verebildiğini ifade etti.

Örneğin geliştirici Rick Ma tarafından yapılan bir testte “Mark 1 çok güzelsin” dedi ve robot ise yanıt olarak "teşekkür ederim” ifadesini kullandı. Bu şekilde karşılıklı soru-cevapların yapılabildiğini iddia eden Ma, derinin silikondan yapıldığını ve kaburga kaslarının da 3 boyutlu yazıcıda çıkarıldığını aktardı. Ayrıca Rick Ma'nın açıklamasına göre Mark 1 robotunun yüzde 70'i 3boyutlu yazıcıda oluşturulmuş.

Hong Kong'lu gençlere ve robot geliştirmek isteyen herkese örnek olmak isteyen Ma, model olarak Johansson'u almak istediğini aktardı. Konu hakkında kitap yazmak istediğini ifade eden tasarımcı, yeni projelere de başladığını söylemekten kaçınmadı. Peki ya siz 'Scarlett Johansson robotunu' nasıl buldunuz?