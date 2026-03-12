Honor'dan Yeni Telefon Geliyor! 120Hz AMOLED Ekran ve Dahası

Honor 600 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefon yeni bir sertifika aldı ve bununla birlikte önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yakında tanıtılması beklenen telefonda Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi yer alacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Honor 600 Pro'nun TÜV Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Honor 600 Pro, VKP-NX9 model numarası ile TÜV sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. TÜV sertifikasındaki bilgilere göre akıllı telefon, IP68 ve IP69 sertifikaları ile birlikte gelecek . Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Honor 600 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor 600 Pro, 6,5 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon, AMOLED ekranda yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Serinin bir önceki modeli olan Honor 500 Pro'da ise 6,55 inç ekran büyüklüğü, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu mevcut. Yeni modelde de 6000 nit civarı parlaklık görebiliriz.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunabilir. Honor 500 Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de Qualcomm'un güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Bu sayede telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Honor 600 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600 Pro'nun 2026 yılının ekim veya kasım ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Honor 500 Pro, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.

Honor 600 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Honor 600 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor 400 serisi dahil olmak üzere Honor'un pek çok akıllı telefon satılıyor. Dolayısıyla Honor 600 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor 600 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor 500 Pro için 3 bin 599 yuan (23 bin 169 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor 600 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğuna yeni telefon, 3 bin 800 yuan (24 bin 463 TL) fiyat ile satışa sunulabilir. Fiyata dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Honor 600 Pro'nun kendi segmentinde en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda sorunsuz bir deneyim sunacağını söyleyebilirim. Ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Dolayısıyla bence bu telefonu kullanmak çok keyifli olacaktır.