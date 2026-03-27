165Hz AMOLED Ekranlı Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Motorola, Razr 70 Ultra isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte katlanabilir telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Böylece Razr 70 Ultra'nın tasarımı açıklığa kavuştu. Görsellere göre cihaz çok şık bir görünüme sahip olacak.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra'nın tasarımı, serinin bir önceki modeli olan Motorola Razr 60 Ultra'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

Görselde telefonun gri renk seçeneği bulunuyor. Diğer renk seçeenklerinin neler olacağı henüz belli değil. Cihazın katlanmamış hâli 171,3 x 74,1 x 7,8 mm, katlanmış hâli ise 88,0 x 74,1 x 15,8 mm boyutlarında olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60 Ultra'nın katlanmamış hâli 171,5 x 74 x 7,2 mm, katlanmış hâli ise 88,1 x 74 x 15,7 mm boyutlarında.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç İkinci Ekran Boyutu: 4 inç

4 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Motorola Razr 70 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonun ana ekranı 7 inç büyüklüğünde, ikinci ekranı ise 4 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60 Ultra'da 7,0 inç ana ekran boyutu, 4 inç ikinci ekran boyutu, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı, 1224 x 2912 piksel çözünürlük ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefonda 4500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile katlanabilir telefonun ekranı rahatça görülebilecek. Yüksek yenileme hızı ise telefonun akıcı bir ekran deneyimi sunmasınıs ağlıyor.

Motorola Razr 70 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Razr 70 Ultra'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

Snadpragon 8 Elite Gen 5, POCO F8 Ultra, Honor Magic 8 Pro, Samsung Galaxy S26 serisi ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda bulunuyor. Razr 60 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci de mobil oyunları kasma ve donma gibi sorunlardan olmadan çalıştırabiliyor.

Motorola Razr 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70 Ultra'nın nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Razr 60 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr 70 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Motorola akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Razr 70 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Razr 60 Ultra için 1.300 dolar (57.796 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Razr 70 Ultra'nın önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon, 1400 dolar (62.242 TL) fiyata sahip olabilir. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 125 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğnii belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görüntülere göre Motorola Razr 70 Ultra'nın çok şık bir tasarıma sahip olacağını düşünüyorum. Bence kapak kısmının tamamen ekrandan oluşması, daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlayacak. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda güçlü işlemcisiyle de dikkatimi çekti. Snapdragon 8 Elite Gen 5 sayesinde yüksek grafik kaltiesine sahip oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek.