Honor Alt Marka Çıkaracağını Açıkladı

Honor alt marka çıkarmak için çalışmalara başladı. Çin merkezli telefon üreticisi, daha önce Huawei firmasının alt markası konumundaydı. Peki, Honor'un yeni şirketinin ismi ne olacak, hangi ürünler piyasaya sürecek? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Honor Alt Markasının İsmi Ne Olacak, Hangi Ürünüleri Çıkaracak?

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, 2013 yılında Honor isimli bir alt marka oluşturmuştu. Huawei, genelliklere gençlere yönelik düşük fiyat aralığında telefonlar piyasaya süren Honor şirketini geçtiğimiz yıl Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd isimli firmaya satılmıştı.

Honor CEO'su yaptığı açıklamada, şirketin farklı cihaz segmentleri için bir ya da daha fazla alt marka oluşturmayı planladıklarını söyledi. İlk alt markanın ismi ise belli oldu. Rodent950 isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin ilk alt markasının adı "Xingyao Terminal Co. Ltd" olacak. Honor firmasının söz konusu alt markayı tescil ettiği açıklandı.

İsim dışında alt markaya ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor ancak yeni oluşturulana alt markanın giyilebilir cihazların üretiminden sorumlu olacağına dair söylentiler bulunuyor. Yeni şirketin ne yapacağı ve hangi ürün gruplarından sorumlu olacağı ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Honor, Google Servisleri Desteğine Yeniden Kavuştu

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl Huawei firmasını kara listeye almıştı. Bunun üzerine Google şirketi, Çinli teknoloji devinin Android lisansını iptal etmişti. Bunun sonucunda şirketin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar için Google hizmetleri desteği sona ermişti. Bu durumdan Honor markası da etkilenmişti. Honor firmasının çıkardığı akıllı telefonlarda da Google servisleri desteği iptal edilmişti.

Çinli telefon üreticisi, Honor 50 modeli ile birlikte tekrar Google servislerini desteklemeye başladı. Google servislerinin desteklenmesi ile birlikte YouTube, Gmail, Play Store ve Google Maps gibi uygulamalar resmi olarak kullanılabilir oldu.

Daha önce Huawei şirketinin alt markası konumunda olan Honor firmasının kendi alt markasını çıkarmaya hazırlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni alt marka hangi ürünlerden sorumlu olacak? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.