OPPO'dan 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO'nun yeni telefonu Find X9 Ultra'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri sızdırılan Find X9 Ultra'nın tanıtım tarihi açıklandı. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğyile dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find X8 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro Türkiye'de 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'dah daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekridek mevcut. Bu işlemcinin de çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Find X9 Ultra, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablolusuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Find X8 Ultra'da ise 6.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Find X8 Ultra'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X9 Ultra'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Amiral gemisi, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2.500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Find X8 Ultra'nın parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda serinin yeni modeli, 2.500 nit veya üzeri bir parlaklık yer alabilir. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Find X9 Ultra'nın işlemcisi dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde telefonda yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu arada cihaz hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olacak.

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda telefonun kamera konusunda da oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Çift 200 megapiksel kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Sonuç olarak telefonun birçok bakımdan ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacağını söyleyebilirim.