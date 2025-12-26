7.200 mAh Batarya, 120W Şarj: Çok Beklenen Model İçin Tarih Netleşti!

Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticilerinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Xiaomi, kısa süre önce yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra'yı tanıtarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise sıra Honor'da. En güçlü işlemci olan Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacak Honor Magic 8 RSR Porsche Design için tanıtım tarihi sızdırıldı. Buna göre mevzubahis cihaz, beklenenden daha erken duyurulacak. İşte ayrıntılar...

Honor Magic 8 RSR Porsche Design İçin Geri Sayım Başladı

Markanın ana vatanı Çin’de satışa sunulacak Honor Magic 8 RSR Porsche Design’ın Şubat 2026’dan önce tanıtılacağı öne sürülüyor. Güvenilir kaynaklara göre Honor, yeni modelini Çin Bahar Festivali başlamadan önce duyurmayı planlıyor. Söz konusu festival ise 17 Şubat’ta başlayacak.

En iyi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın piyasaya sürüldüğünde büyük ilgiyle karşılanması muhtemel. Güçlü donanımıyla adından söz ettirecek model için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Beklenen Honor Magic 8 RSR Porsche Design Özellikleri

Mevcut sızıntılara göre Honor Magic 8 RSR Porsche Design, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga setine 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri ile 512 GB ve 1 TB depolama alanı opsiyonları eşlik edecek.

Modelin 6,71 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekran 2K çözünürlük ve yüksek yenileme hızı desteği sunacak. Ayrıca 7.200 mAh kapasiteli bataryadan güç çekecek. Bu batarya 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Beklenen Honor Magic 8 RSR Porsche Design özellikleri şu şekilde sıralandı:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran: 6,71 inç LTPO OLED, 2K çözünürlük, yüksek yenileme hızı

6,71 inç LTPO OLED, 2K çözünürlük, yüksek yenileme hızı RAM: 16 GB / 24 GB

16 GB / 24 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Batarya: Yaklaşık 7.200 mAh

Yaklaşık 7.200 mAh Şarj hızı: 120W kablolu hızlı şarj, kablosuz hızlı şarj desteği

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Modelden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.