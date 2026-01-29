Çok Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

Honor, Magic 9 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Magic 9 Pro'nun ekran boyutu ve işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, Qualcomm'un en güçlü işlemcisine sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca serinin bir önceki modelinden daha büyük bir ekran ile birlikte gelecek.

Honor Magic 9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 9 Pro'nun ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Honor Magic 8 Pro'da 6,71 inç ekran büyüklüğü, 1256 x 2808 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 458 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı ve OLED ekran görebiliriz.

Honor'un yeni amiral gemisi modeli Magic 9 Pro'da Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 isimli çok güçlü bir işlemci bulunacak. Sekiz çekirdekten oluşması beklenen bu işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Magic 8 Pro'de iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve sekiz adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

Honor Magic 9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 9 Pro'nun 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. 7100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olan Honor Magic 8 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.