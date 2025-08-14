200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonun Özellikleri Sızdı!

Android akıllı telefon üreticilerinden Honor, standart telefonlarla birlikte katlanabilir cihaz kataloğunu da yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Geçen yılın haziran ayında Magic V Flip'i tanıtan marka, yakında ise Magic V Flip 2 ile karşımıza çıkacak. Son olarak Çinli şirketten yeni bilgiler sızdırıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkmıştı. Şimdi ise beklenen Honor Magic V Flip 2 özellikleri gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar!

Beklenen Honor Magic V Flip 2 Özellikleri

İddialara göre önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen ve en iyi katlanabilir akıllı telefonlar arasına girecek Honor Magic V Flip 2, iç kısmında 6,82 inç boyutunda LTPO AMOLED bir ekrana yer verecek. Bu ekran Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Kapakta yer alacak dış ekranın ise 4 inç boyutunda olacağı belirtiliyor. Bu ekran da tıpkı ana ekran gibi LTPO teknolojisine sahip olacak ve Full HD+ çözünürlük ile 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Arka tarafında 200 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameralara yer verecek telefonun ön tarafında ise 50 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacak. Öte yandan 5.500 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecekken, 80W kablolu ve 50W kablosu şarjdan beslenecek.

Gücünü Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. Tasarım tarafında ise Magic V Flip 2, kapalıyken 6,9 mm, açıkken ise 15,5 mm kalınlıkta olacak. Telefonun ağırlığıysa 204 gram olacak.

Honor'un ana vatanı Çin'de 21 Ağustos'ta tanıtılacak Magic V Flip 2, dört renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kapaklı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.