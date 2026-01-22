Dev Bataryalı Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Honor, yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Magic V6 isimli katlanabilir telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci yer alacak.

Honor Magic V6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor Magic V6'nın en az 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu dev batarya, katlanabilir telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Honor Magic V5'te ise 5.820 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği mevcut.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: En az 7.000 mAh

En az 7.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Magic V5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Honor Magic V6'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların detayları henüz belli değil. Magic V5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor Magic V6'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Magic V5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.