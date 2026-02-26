200 MP Kameralı Telefonla Çekilen Fotoğraflar Yok Artık Dedirtti!

Honor'un yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni katlanabilir telefonu Magic V6 için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Öyle ki lansman için geri sayım sürerken Çinli üretici, mobil cihazın kamerasıyla çekilen örnek fotoğrafları paylaştı. Böylelikle 200 MP ana kameralı modelin fotoğraf çekim performansı, tanıtım öncesinde gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar...

Honor Magic V6 Kamerası İle Çekilen Fotoğraflar

Marka, söz konusu fotoğrafları kısa süre önce Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştı. Doğa manzaralarından oluşan kareler, yüksek detayları ve canlı renkleri ile dikkat çekmeyi başardı. Siz de görsellere aşağıdan bakabilirsiniz.

Honor’un paylaştığı bilgilere göre Magic V6 ile çekilen fotoğrafların bu kadar kaliteli olmasında AiMAGE adlı yapay zekâ destekli kamera teknolojisinin büyük payı var. 2025 Mobil Dünya Kongresi sırasında tanıtılan bu teknoloji, çekilen fotoğrafları işleyerek görüntü kalitesini ciddi oranda artırıyor.

Beklenen Honor Magic V6 Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Ekran Çözünürlüğü: 2.172 x 2.352 piksel

2.172 x 2.352 piksel İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1.080 x 2.420 piksel

1.080 x 2.420 piksel Batarya: 7.150 mAh

7.150 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Hızlı Şarj: 120W

İddialara göre Honor Magic V6, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti sayesinde güç gösterisi yapacak modelin 12 GB / 16 GB RAM; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak.

7.150 mAh'lik bataryadan güç çekecek akıllı telefon, 120W hızlı şarjla beslenecek. Ana ve ikinci ekran çözünürlükleri ise sırasıyla 2.172 x 2.352 piksel ve 1.080 x 2.420 piksel olacak. Son olarak 200 MP çözünürlüklü ana kamera da beklenen Honor Magic V6 özellikleri arasında.

Honor Magic V6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddialara göre Magic V6, 9 bin 300 Çin yuanı fiyatla piyasaya sürülecek. Bu da bin 350 dolar / 60 bin TL'ye denk geliyor. Katlanabilir telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik belirsiz. Eğer satılırsa fiyatı vergiler ile birlikte 100 bin TL'yi aşabilir. Bunu yakında hep birlikte göreceğiz.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic V6'nın Mart 2026'da tanıtılması bekleniyor. Yani önümüzde çok bir zaman yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alacak Honor Magic V6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.