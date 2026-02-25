Dev Bataryalı Katlanabilir Telefon Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Honor, yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Magic V6 olarak isimlendirilen katlanabilir telefonun işlemcisi beli oldu. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Telefon ayrıca dev bataryasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic V6'nın İşlemcisi Ne Olacak?

Honor Magic V6 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz çalışacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, önceki nesle kıyasla hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte daha iyi bir performans sunuyor. Serinin önceki modeli olan Honor Magic V5'te Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Bu işlemcide ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Ekran Çözünürlüğü: 2.172 x 2.352 piksel

2.172 x 2.352 piksel İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1.080 x 2.420 piksel

1.080 x 2.420 piksel Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 7.150 mAh

7.150 mAh Hızlı Şarj: 120W

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic V6, 7.150 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, katlanabilir telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Honor Magic V6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor'un güçlü donanıma sahip katlanabilir telefonu Magic V5 için Çin'de 8 bin 999 yuan (57 bin 395 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Magic V6'nın tahmini fiyatı ise 9 bin 300 yuan (59 bin 315 TL) civarında olabilir.. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı katlanabilir telefon farklı fiyata sahip olabilir.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor Magic V6'nın mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Şu anda Magic V3 dahil olmak üzere Honor'un pek çok modeli Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Magic V5'in de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.