100 Bin Liraya Satılan Telefonun Yedek Parça Fiyatları Dudak Uçuklattı!

Android akıllı telefon dünyasının önde gelen isimlerinden Honor, kısa süre önce piyasaya sürdüğü katlanabilir modeli Magic V6 ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Teknik özellikleri ile ilgi gören cihazla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Honor Magic V6 için yedek parça fiyat listesi paylaşıldı. Açıklanan rakamlar ise oldukça şaşırtıcı oldu.

Honor Magic V6 Yedek Parça Fiyatları

Mart ayının başında tanıtılan ve 1.300 dolar başlangıç fiyatına sahip Honor Magic V6; Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, katlanma izi olmayan ekranı ve kullanımı kolaylaştıran kalem desteğiyle büyük beğeni topladı. Ancak tüm bu özellikler ne yazık ki uygun bir fiyatla sunulmuyor. Dolayısıyla pahalı bir cihazın yedek parça ücretleri de oldukça yüksek oluyor.

Honor’un paylaştığı yedek parça fiyat listesine göre katlanabilir Magic V6’nın en pahalı bileşenleri, tahmin edebileceğiniz üzere iç ekran ve anakart. İç ekranın maliyeti yaklaşık 454 dolar civarında. Anakartın fiyatı ise cihazın bellek ve depolamasına göre değişiyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama için 517 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama için 661 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB depolama için 805 dolar, 16 GB RAM ve 1 TB depolama içinse ise 949 dolar talep ediliyor.

Bununla birlikte dış ekranın fiyatı 119 dolar, ana batarya 47 dolar. Ayrıca cihazda ikinci bir yardımcı batarya bulunuyor ve onun fiyatı da 47 dolar. Kameralara baktığımızda ise ön kamera 27 dolarken, arka tarafta yer alan ana kamera 67 dolar, ultra geniş açı kamera 27 dolar ve telefoto kamera 53 dolar maliyete sahip.

Honor Magic V6 için yedek parça fiyat listesi şu şekilde:

Dış ekran: 829 yuan (119 dolar)

İç ekran: 3 bin 159 yuan (454 dolar)

Anakart: 12 GB RAM + 256 GB: 3 bin 599 yuan (517 dolar) 12 GB RAM + 512 GB: 4 bin 599 yuan (661 dolar) 16 GB RAM + 512 GB: 5 bin 599 yuan (805 dolar) 16 GB RAM + 1 TB: 6 bin 599 yuan (949 dolar)

Batarya (ana): 329 yuan (47 dolar)

Batarya (yardımcı): 329 yuan (47 dolar)

Arka kapak: 579 yuan (83 dolar)

Ön kamera (ana): 189 yuan (27 dolar)

Arka kamera (ultra geniş açı): 189 yuan (27 dolar)

Arka kamera (telefoto): 369 yuan (53 dolar)

Arka kamera (ana): 469 yuan (67 dolar)

Bu etiketler başlangıç fiyatı 1.300 dolar olan bir telefon için yüksek görünebilir. Ancak bu durum cihazın hem amiral gemisi özelliklere sahip olmasından hem de katlanabilir bir tasarım sunmasından kaynaklanıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yedek parçaların pahalı olmasına şaşırmamak gerekiyır.

Honor Magic V6 Özellikleri Neler?

İç ekran: 7,95 inç LTPO 2.0 AMOLED, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık

Kapak ekranı: 6,52 inç ekran, 6.000 nit maksimum parlaklık

Kalem desteği: Her iki ekran için de mevcut.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batarya Kapasitesi: 6.660 mAh

Hızlı Şarj Desteği: 80W kablolu, 66W kablosuz

Suya Dayanıklılık: IP69

Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.6), 64 MP periskop telefoto kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: Hem ana hem ikinci ekranda 20 MP kamera

Honor Connect: iPhone, iPad ve Apple Watch ile uyumlu çalışma

Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Kalınlık: Katlandığında 8,75 mm, açıldığında 4 mm

Renk Seçenekleri: Kırmızı, altın, beyaz ve siyah

Honor Magic V6, 7,95 inç büyüklüğünde LTPO 2.0 AMOLED bir ekranla geliyor. Katlanma izini büyük ölçüde yok eden bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nit tepe parlaklık sunarak hem akıcı hem de canlı bir görüntü sağlıyor. Cihazın kapak kısmındaki ikinci ekran ise 6,52 inç boyutunda ve 6.000 nit parlaklıkla destekleniyor.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor. Bu sayede yüksek performans sunuyor ve en iyi grafikli mobil oyunları bile rahatlıkla çalıştırabiliyor. Ayrıca 6.660 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunarken, 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği ile kısa sürede tam dolum sağlıyor.

Honor Magic V6 Fiyatı Ne Kadar?

Seçenek Çin Fiyatı Dolar Fiyatı 12 GB RAM / 256 GB 8 bin 999 yuan 1.300 dolar 12 GB RAM / 512 GB 9 bin 999 yuan 1.447 dolar 16 GB RAM / 512 GB 10 bin 999 yuan 1.592 dolar 16 GB RAM / 1 TB 11 bin 999 yuan 1.744 dolar

Honor Magic V6’nın başlangıç fiyatı 1.300 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, 12 GB RAM + 256 GB versiyonu için geçerli. Daha yüksek depolama seçeneklerinde ise fiyat artıyor. 12 GB RAM + 512 GB modeli 1.447 dolar, 16 GB RAM + 512 GB modeli 1.592 dolar, en üst seçenek olan 16 GB RAM + 1 TB varyantı ise 1.744 dolar seviyesinde.

Editörün Yorumu

Açıkçası şimdiye kadar uzun süre katlanabilir telefon kullanmadım. Birkaç hafta deneme fırsatım olsa da standart cihazların günümüz ihtiyaçları için yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki katlanabilir ve standart telefonlar aynı fiyatta olsaydı büyük ihtimalle katlanabilir modeli tercih ederdim. Ancak olası bir hasar durumunda yedek parça fiyatlarını görmüş olsaydım aynı kararı vermezdim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.