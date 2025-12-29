16 GB RAM'li Güçlü Telefon Performans Testinde! 200 MP Kamerası Var

iQOO'nun yeni akıllı telefonu hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce kamera özellikleri ortaya çıkan iQOO Z11 Turbo, bu kez Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

iQOO Z11 Turbo Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iQOO Z11 Turbo, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 753 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 990 puana ulaştı. Bu sonuçlara göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

iQOO Z11 Turbo'nun Özellik Listesi

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

IP68/69 sertifikası Parmak İzi: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

iQOO Z11 Turbo'da Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. iQOO Z10 Turbo'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisi yer alıyor.

iQOO Z11 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Turbo için 1799 yuan (11 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11 Turbo'nun ise 2100 yuan (12.841 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.