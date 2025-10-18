Horizon Zero Dawn'ın Filmi Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Horizon Zero Dawn'ın film uyarlaması ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Üstelik bu tarih hiç beklenmedik bir yerden geldi. Sony'nin Tencent Games'e karşı açtığı davada oyunun film uyarlamasının çekimlerine ne zaman başlanacağı ve vizyona ne zaman gireceği bilgisine ulaşıldı.

Horizon Zero Dawn Ne Zaman Vizyona Girecek?

Sony, Horizon Zero Dawn'ın senaryosunun tamamlandığını doğruladı. Filmin çekimlerine 2026 yılında başlanması, 2027 yılında ise vizyona girmesi planlanıyor. Bu tarihler, Sony tarafından Tencent Games'e karşı açılan davada ortaya çıktı. Sony, bu davayı Light of Motiram'ın kendi oyunu Horizon Zero Dawn'ın bir kopyası olduğunu ve şirketin telif hakkı ihlali yaptığını ileri sürerek açtı.

Mahkeme dosyalarında PlayStation Productions Başkanı Asad Qizibash, Horizon Zero Dawn'ın film uyarlamasının senaryosunun hazır olduğunu, şu anda yönetmen arayışında olunduğunu ifade etti. Her şey yolunda giderse filmin çekimlerinin gelecek yıl bitmeden tamamlanması bekleniyor. Çekimlerden sonra ise kurgu gibi süreçlerden geçecek ve en nihayetinde izleyicilerle buluşacak.

Aslına bakılırsa başlangıçta Horizon Zero Dawn'ın filminden ziyade dizisinin çekilmesi planlanıyordu. Ancak Sony, Ocak 2025'teki bir etkinlikte film uyarlamasının geleceğini ve projenin Columbia Pictures'a emanet edileceğini açıkladı. Oyunun hayranları açısından olumlu bir duyuru olduğu söylenebilir. Columbia Pictures, daha önce Uncharted gibi oyunları da beyaz perdeye uyarlamıştı.

Film hakkında şimdilik çok az ayrıntı olduğunu da belirtelim. Görünüşe göre henüz bir yönetmen bulunmuş değil. Hangi adayların gözden geçirildiği de belirtilmedi. Ayrıca filmin oyuncu kadrosu da henüz net değil fakat çekimlerin başlamasına çok az bir zaman kaldığını göz önünde bulunduracak olursak 2025'in sonlarında ya da gelecek yılın başlarında yönetmen, oyuncu kadrosu gibi bilgilerin paylaşılması muhtemel.

Horizon Zero Dawn Nasıl Bir Oyun?

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Horizon Zero Dawn, makineler tarafından yönetilen bir dünyada geçiyor. Oyunda hem kendi geçmişini hem dünyanın nasıl bu hâle geldiğini anlamaya çalışan Aloy'u yönetiyoruz. Üçüncü şahıs bakış açısı ile oynadığımız bu oyunda çeşitli silahlar kullanarak makinelerin zayıflıklarını hedef alıyoruz.

Oyun son derece büyük bir dünya sunuyor. Bu devasa harita ise bize keşif ve kaynak toplama konusunda inanılmaz imkânlar sunuyor. Karakterimizin becerilerini geliştirmek ise büyük bir önem taşıyor. Oyunda kullanabileceğimiz silahlar arasında yay, mızrak ve benzerleri yer alıyor. Bunları gelişigüzel bir şekilde saldırmak yerine makinelerin zayıf yönlerini tespit edip onları doğrudan alt etmek için kullanıyoruz.