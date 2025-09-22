Sony'nin Çok Sevilen RPG Oyunu Xbox Series X/S'e Gelebilir

Sony Interactive Entertainment'ın sevilen oyunu Horizon Zero Dawn, ortaya çıkan bilgilere göre Xbox'a gelebilir. Geçtiğimiz ay Helldivers 2'nin Xbox Series X/S sürümünü piyasaya süren Sony, şimdi de bu popüler aksiyon RPG oyununu rakip konsola getirmeye hazırlanıyor. Eğer bu sızıntı doğruysa Sony'nin oyun politikalarında büyük bir değişim kapıda demektir.

Horizon Zero Dawn Xbox'a Gelecek mi?

Helldivers 2'nin 26 Ağustos 2025 tarihinde Xbox Series X/S'e gelmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Google'da "Horizon Zero Dawn Xbox" şeklinde bir arama yaptığınızda sonuçlarda Xbox sayfasının linki çıkıyor. Linke tıklandığında ise sayfanın mevcut olmadığına yönelik bir uyarı ile karşılaşılıyor.

En iyi TPS oyunları arasında yer alan Helldivers 2, Xbox'a gelmeden önce benzer bir durum yaşanmıştı. Dolayısıyla bu sızıntı, Horizon Zero Dawn'ın Xbox konsollarına gelme ihtimalini güçlendiriyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, Xbox sürümünün gelmeme ihtimalinin de olduğunu belirtelim.

Horizon Zero Dawn Fragmanı

Horizon Zero Dawn Nasıl Bir Oyun?

Horizon Zero Dawn, en iyi aksiyon RPG oyunları arasında bulunuyor. Aloy isimli genç avcıyı kontrol ettiğimiz oyunda dünyayı makieneler yönetiyor. Amacımız ise makinelerin gizemini çözmeye çalışmak. Geniş ve detaylı bir harita sunan yapımda ormanlardan karlı dağlara ve hatta çöllere kadar çeşitli bölgeler mevcut.

Her bölgede farklı makine türleri ve yan görevler yer alıyor. Makinelerle yapılan mücadeler stratejiye dayanıyor. Yani saldırı öncesinde zayıf noktaları tespit etmek ve tuzak kurmak son derece önemli. Dövüş esnasında yay ve mızrak gibi ilkel silahları kullanabiliyoruz.

Derin ve sürükleyici bir hikâyeye sahip olan oyunda insanlığın neden yok olduğunu ve makinelerin nereden geldiğini araştırırken hem gemişe hem de geleceğe dair şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşıyoruz. Kaliteli grafiklere sahip yapımın Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" durumda olduğunu belirtelim.