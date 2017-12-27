Horlamayı Engelleyen Gözlük Satışa Sunuldu

Giyilebilir teknoloji alanında son derece yaratıcı ürünler birbiri ardına gün yüzüne çıkarken, gözlük ve bileklik tarzı ürünler başı çekiyor. Sanal gerçeklik gözlüğü ve akıllı gözlüklerin ardından şimdi de horlama engelleyici gözlük üretildi.

Horlama, kişinin uyku kalitesi bir yana dursun etrafındakilerin de uyku kalitesini düşüren bir etken. Horlayan birinin yanında uyuyabilmek horlayan kişiyi horladığına ikna etmek kadar zordur. Ancak Snore Circle adı verilen gözlükler horlamaya son verebilir. İlk bakışta ışığı engellemeye yarayan göz bantlarını andıran Snore Circle gözlükler, aslında bir anti - horlama aparatı.

Snore Circle uyku esnasında 36 farklı seviyede titreşim ileterek horlamayı başlangıç aşamasında kesiyor. Yani bir susturucu vazifesi görüyor diyebiliriz. Bunu yaparken de kişiyi uyandırmaması Snore Circle’ı kullanışlı bir ürün olarak öne çıkarıyor. Ayrıca Snore Circle horlama başlangıçlarını ve horlamanın kaç kez kesildiğini de gösteriyor. Hatta horladığına inanmayanlar için ses kaydı bile alabiliyor.

Bir mobil uygulamayla kullanıcılara değerlerini görüntüleme hizmeti sunan Snore Circle, uygulama üzerinden gece boyunca çektiğiniz uykunun kalitesini kullanıcılarına iletiyor. Yumuşak ve rahat malzemelerden üretilen Snore Circle gözlüğün fiyatı ise 59 dolar.