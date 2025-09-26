Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games mağazasında "Epic İndirimleri" kapsamında yüzde 90'a varan indirim kampanyası başladı. 9 Ekim 2025'te sona erecek olan indirimlerden yararlanan oyuncuların harcadıklarının yüzde 20'si Epic ödülü olarak geri dönecek. Oyuncuların şu anda büyük ilgi gösterdiği bu oyunları ucuza almak için indirim bitmeden önce acele edin.

Paradox Interactive tarafından yayınlanan Europa Universalis 4, Epic Games'te %90 indirime girdi. 2013 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı, 699 TL'den 69,90 TL'ye düştü. Ülke yönetmeye dayanan oyunda seçtiğimiz ulusa önderlik ederken topraklarımızın sınırlarını genişleterek dünyayı yönetmeye çalışıyoruz.

Frogwares tarafından geliştirilip yayınlanan Sherlock Holmes The Awakened, %85 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 1600 TL'den 240'a geriledi. Son derece karanlık bir atmosfere sahip olan bu oyunda Sherlock Holmes karakterini yönettiğimiz bu oyunda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaybolmaların arkasındaki gizemi çözüyoruz.

Quantic Dream'in popüler oyunu Detroit: Become Human, yüzde 70 indirime girdi. Oyunun fiyatı, 142 TL'den 42,60 TL'ye düştü. Birden fazla sonu olan bu oyun, gelecekte geçiyor. Birbirinden farklı üç insansı robotu yönetiyoruz. Vereceğimiz her kararın oyun üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Bazı anlar gelecek ki kimin yaşayacağına dahi biz karar veriyoruz.

TaleWorlds Entertainment'ın 2022 yılında piyasaya sürdüğü Mount & Blade II: Bannerlord, yüzde 40 indirime girdi. Oyun şu an 999 TL yerine 599,40 TL fiyat etiketine sahip. Bu oyunda karakterimizi kendimiz oluşturuyoruz. Kendi adamlarımızı toplayabildiğimiz bu oyunda kılıcımızı ve zırhımızı alıp savaş meydanlarında düşmanları yenilgiye uğratıyoruz.

Frogwares tarafından piyasaya sürülen The Sinking City, yüzde 75 oranında indirime girdi. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, 1600 TL yerine 400 TL'ye satılmaya başlandı. 2021 yılında piyasaya sürülen oyun, bizi karanlık bir dünyanın içine sürüklüyor. Oyun, doğaüstü güçler tarafından ele geçirilmiş Oakmont şehrinde geçiyor. Bir dedektif olarak şehre ne olduğunu çözmemiz gerekiyor.

