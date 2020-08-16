Huawei Akıllı Gözlüğü Eyewear 2 ile Tanışın

Geçtiğimiz Mart ayında moda markası Gentle Monster ile oluşturulan Huawei Eyewear akıllı gözlüğü Huawei P30'la birlikte sunulmuştu. Şimdi ortaya çıkan bazı görsellere göre ikinci nesil Huawei Eyewear 2 çok daha şık, çok daha akıllı olacak.

Huawei Eyewear akıllı gözlüğü, Huawei ve Koreli Gentle Monster şirketinin bir ürünüydü. İlk cihaz geçen yıl Huawei P30 serisiyle sunulmuş ve gövdesinde arayüz veya düğme barındırmıyordu. NFC temassız kablosuz şarj teknolojisine ve IP67 su geçirmezliğe sahipti.

Huawei Eyewear 2 daha şık, daha akıllı

Huawei Eyewear 2 ise eski modele göre daha şık bir görünüme ve daha fazla işleve sahip olmasıyla dikkat çekiyorken ayrıca akıllı asistanın yeteneklerine önem veriyor. Ağırlığı önceki nesile göre yaklaşık 20 gram daha hafif Huawei Eyewear 2 daha trend, daha hafif ve daha akıllı.

Akıllı gözlüğün dışında, gözlük kutusu da önceki neslinden oldukça farklı. Sızıntıya göre gösterge ışıklarının, işlev düğmelerinin ve Type-C bağlantı noktasının konumu değiştirilmiş. Ek olarak Huawei, kutunun etrafındaki alanı daha da optimize ederek bütüncül bir Eyewear 2 kutusu sunmaya çalışıyor.

Ne yazık ki Huawei Eyewear 2'nin diğer teknik özellikleri açıklanmadı ancak 3-5 Eylül tarihleri ​​arasında Berlin'de düzenlenecek IFA fuarı sırasında sunulması olası. Peki ya siz yeni akıllı gözlük Huawei Eyewear 2'yi nasıl buldunuz?