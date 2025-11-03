Huawei'den Ultra İnce Telefon Geliyor: iPhone Air'e Tur Bindirecek!

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarının yeni "Air" trendine dahil olmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Marka çok yakında Huawei Mate 70 serisinin yeni sürpriz üyesi Huawei Mate 70 Air'ı teknoloji tutkunlarıyla buluşturacak.

Son olarak merakla beklenen bu model hakkında bazı çarpıcı iddialar gündeme geldi. Söylentilere göre yeni amiral gemisi cihaz, ince yapısına rağmen rakiplerine kıyasla çok daha büyük bir batarya kapasitesi sunarken aynı zamanda kamera yeteneklerinden de ödün vermeyecek. İşte detaylar!

Huawei Mate 70 Air 6500 mAh'lık Bataryayla Geliyor

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre, yeni Mate 70 Air modeli iPhone Air gibi rakiplerinden farklı olarak pil ömrü tarafına daha çok yoğunlaşacak. Öyle cihazın tıpkı günümüzün orta-üst segment telefonlarına benzer şekilde 6500 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceği söyleniyor.

iPhone Air'ın 3149 mAh, Galaxy S25 Edge'in ise 3900 mAh'lık pillere sahip olduğu düşünüldüğünde Mate 70 Air'ın bu alanda rakiplerinin arasından rahatlıkla sıyrılacağı söylenebilir. Dahası yeni modelin 66W hızlı şarj desteği ile birlikte bataryasını oldukça hızlı bir şekilde dolduracağı da söyleniyor.

Kamera Alanında da İddialı Olacak

Yeni Mate 70 Air, pil performansının yanı sıra kamera yeteneklerinde de rakiplerine karşı daha avantajlı bir konumda yer alacak. Zira iPhone Air arka kamera modülünde yalnızca iki sensöre yer verirken yaklaşan cihazın üç farklı lense ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.



İddialara göre yeni modelin arka yüzeyinde 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP periskop telefoto lensten oluşan üçlü bir kamera adası bulunacak. Ayrıca, fotoğraf ve videolarda daha doğru renk üretimi için bu sensörlere ek olarak çok spektrumlu bir lensin de telefonda yer alacağı söyleniyor.

Öte yandan kamera ve pil tarafında daha cömert davranan Mate 70 Air'in incelik konusunda rakipleriyle ne derece rekabet edebileceği ise belirsizliğini koruyor.

Huawei Mate 70 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Huawei merakla beklenen yeni telefonunu 6 Kasım tarihinde düzenleyeceği bir lansman etkinliğinde resmen tanıtacak. Şirketin son dönemdeki pek çok yeni cihazında olduğu gibi, bu modelin de başlangıçta yalnızca Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor. Bu nedenle Mate 70 Air'ın küresel lansmanı için bir süre daha beklememiz gerekebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'bin yeni ultra ince cihazı yılın en iyi akıllı telefon modellerinden biri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.