Huawei'den Soğutma Fanlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Huawei, geçen yıl satışa sunduğu Mate 80 serisine yeni bir model eklemek için kolları sıvadı. Yeni cihaz, Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition olarak adlandırılacak ve aktif soğutma fanına sahip olacak. Son gelişmeler, 23 Mart'ta tanıtılacak telefonla ilgili teknik detayları da gözler önüne seriyor.

Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition Neler Sunacak?

Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition, tasarım açısından normal Pro Max modeline benzerlik gösterecek. En önemli fark ise kamera modülünün çevresindeki iğne ucu büyüklüğündeki delikler olacak. Bu delikler akıllı telefonun aktif soğutma fanı için kullanılan havalandırma açıklıkları işlevini görecek.

Cihazda soğutma fanının kullanılacak olmasının en büyük avantajı ısınmayı minimum düzeyde tutarak uzun süreli oyunlarda işlemcinin performansının düşmemesi denebilir. Ancak akıllı telefon, bu özellik için bazı mevcut donanım öğelerinden fedakarlık yapmak zorunda kalacak.

Hatırlanacağı üzere Huawei Mate 80 Pro Max’te dörtlü kamera kurulumu bulunuyordu. Ancak Fan Edition’da 6,2x zoom özelliğine sahip süper telefoto sensör kullanılmayacak. Bu nedenle üründe 50 megapiksel ana, 40 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Diğer özellikler ise Pro Max ile aynı kalacak.

Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

Ekran Parlaklığı: 8.000 nite kadar

Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İşlemci: Kirin 9030 Pro

RAM: 16 GB

Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera

Ön Kamera: 13 MP

Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

Kablolu Hızlı Şarj: 100W

Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition, 6,9 inç boyutlarında, 1320 x 2848 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edecek diyebiliriz. 8.000 nite kadar parlaklık sunan ekranın ikinci nesil Kunlun Glass teknolojisiyle korunacağını da belirtelim.

Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Kirin 9030 Pro yonga seti yer alacak. 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti, bir adet 2,75 GHz, dört adet 2,27 GHz ve dört adet 1,72 GHz hızlarında çalışan toplam 9 çekirdeğe ve Maleoon 935 grafik birimine sahip. Bu yonga seti halihazırda Huawei Mate X7 modelinde de kullanılıyor. Bu donanımla PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile başta olmak üzere mobil oyunda akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz.

Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition'ın Bataryası Nasıl Olacak?

Cihaz, 6.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Bu pil, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj hızlarını destekleyecek. Kısacası ürün, hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolacak ve batarya performansıyla kullanıcıları tatmin edecek. Benzer batarya kapasitelerinin Huawei Mate 80 RS Ultimate gibi modellerde de bulunduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Notu

Son zamanlarda aktif soğutma fanına sahip akıllı telefonların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Huawei Mate 80 Pro Max Fan Edition da bu modellerin arasına eklenecek. Şahsen bu teknolojinin şu an olmasa da önümüzdeki yıllarda bir standart haline gelebileceğini düşünüyorum.