Huawei’den Büyük Başarı! Yeni Telefonları Dünyayı Salladı

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, son dönemlerde pazarda adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle son yıllarda yakaladığı yükseliş, markanın yeniden zirveye yaklaştığını açıkça ortaya koyuyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Mate 80 serisi ise bu yükselişi net şekilde gösteriyor. Zira serinin şimdiye kadar kaç adet sattığı açıklandı.

Huawei Mate 80 Serisi, 1 Milyon Barajını Aştı

Huawei Mate 80 serisi, yaklaşık 20 gün gibi kısa bir sürede 1 milyon satış barajını aşmayı başardı. Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate Design modellerinden oluşan amiral gemisi aile, bu başarıyla birlikte Huawei’nin bugüne kadar en hızlı satan Mate serisi oldu. Üstelik seri bir önceki Mate 70 modellerinden yüzde 115 daha iyi performans sergiledi.

Paylaşılan verilere göre serinin toplam satışlarının yüzde 76’sını standart model oluşturuyor. Diğer cihazların payı ise yüzde 24 seviyesinde kalmış durumda. Bunun temel nedeni standart modelin fiyat/performans avantajından ziyade üst seviye modellerde yaşanan stok sıkıntıları. Zira bu modellerin yeterli stoklara sahip olmadığı ifade ediliyor. Neyse ki şirketin Ocak 2026 itibarıyla bu sorunları çözmesi bekleniyor. Bu da pay dağılımını değiştirecektir.

Huawei Mate 80 Özellikleri

İşlemci: Kirin 9020

Kirin 9020 Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel

1280 x 2832 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh

5.750 mAh Hızlı Şarj: 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP OIS destekli ana kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69 sertifikası

Huawei Mate 80 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel

1280 x 2832 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass Ağırlık: 219 gram

219 gram Kalınlık: 7,95 mm

7,95 mm RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB İşlemci: 12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'E sahip sürümde Kirin 9030 Pro

12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'E sahip sürümde Kirin 9030 Pro Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh

5.750 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera Ön Kamera: 40 MP

Huawei Mate 80 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel

1320 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Parlaklığı: 8.000 nite kadar

8.000 nite kadar Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP periskop kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel

1320 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz İşletim Sistemi: HarmonyOS 6

HarmonyOS 6 Ağırlık: Yaklaşık 249 gram

Yaklaşık 249 gram Boyut: 164,4 x 79 x 8,25 mm

164,4 x 79 x 8,25 mm İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro RAM: 20 GB

20 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 13 MP

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei Mate 80 serisini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.