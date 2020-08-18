Huawei MateBook X 2020 Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei, yarın 19 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte yeni dizüstü bilgisayar modeli Huawei MateBook X 2020’yi tanıtacak. İnce ve hafif dizüstü 2017’de çıkış yapan serideki ilk modelin doğrudan halefi olacağı söyleniyor. Son birkaç gündür tanıtımını yaparak kullanıcıları meraklandıran şirket, bugün dizüstünün en az iki renk seçeneği olacağını gösteren tanıtım posterini paylaştı.

Huawei MateBook X 2020 Renkleri

Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X 2020 yarın resmi olarak tanıtılacak ancak teknik özellikleri hala bilinmiyor. Donanımsal özellikleri gizemini korurken tasarımını yansıtan görseller şirket tarafından paylaşıldı. Görseller, yeni modelin tasarımının bu yıl başlarında gördüğümüz Türkiye fiyatı 15 bin TL olarak açıklanan Huawei MateBook X Pro 2020 ile benzerlik göstereceğini ortaya koyuyor. Resmi tanıtım görselinde MateBook X 2020 ’nin gümüş ve pembe renklerini gösteriliyor ancak Notebook Check, dört renk seçeneğinin (don gümüş, yıldızlararası mavi, kiraz çiçeği tozu ve yeşil dağ papatyası) olacağını söylüyor.

Bu sızıntı gerçeğe dönüşmeyebilir çünkü bunlar MateBook X Pro 2020 ile tamamen aynı renkler. Huawei MateBook X 2020’yi aynı dört renkte piyasaya sürecekse neden posterde sadece iki rengi görüyoruz? sorusu akıllara geliyor. Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarının basınca duyarlı trackpad ile birlikte gelen ilk Windows dizüstü bilgisayar olacağı söyleniyor.