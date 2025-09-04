Resmen Siparişlere Yetişemiyor: Çinli Telefon Devi Rekor Kırdı!

Huawei, katlanabilir telefon serisini hız kesmeden büyütüyor. Kısa süre önce yılın ilk yarısında kaç para kazandığını açıklamıştı. Şimdi ise şirketin geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu katlanabilir modeli Huawei Pura X için satış rakamları paylaşıldı. Görünen o ki marka, akıllı telefon pazarında tüm gözleri üzerine toplamış durumda.

Huawei Pura X, Kapış Kapış Satıyor!

Aktarılan bilgilere göre Huawei’nin mart ayında tanıttığı Pura X, yalnızca ilk haftada yaklaşık 100 bin adet sattı. Piyasaya çıkışından bu yana ise satış rakamı 700 bini aştı. Bu da markanın katlanabilir telefon pazarında hatırı sayılır bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Huawei Pura X Teknik Özellikleri

Söz konusu model, 6,3 inçlik iç ekran ve 3,5 inçlik kapak ekranıyla geliyor. Gücünü Kirin 9020 işlemciden alan cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle sunuluyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB opsiyonları bulunuyor. Kutudan HarmonyOS 5.0.1 işletim sistemiyle çıkan telefon, ön tarafta 10.7 MP özçekim kamerası bulundururken, arka tarafta 50 MP + 40 MP + 8 MP’lik üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

4720 mAh bataryaya sahip cihaz, 40W hızlı şarj desteği sunuyor. Boyutları açık halde 143,2 x 91,7 x 7,15 mm iken, katlandığında 91,7 x 74,3 x 15,1 mm ölçülerine ulaşıyor.

Huawei Pura X teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

İç Ekran: 6,3 inç, 2120 × 1320 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED

Kapak Ekranı: 3,5 inç, 980 × 980 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED

İşlemci: Kirin 9020 yonga seti

RAM: 12 GB / 16 GB RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşletim Sistemi: HarmonyOS 5.0.1

Arka Kamera: 50 MP RYYB kamera (f1.6 diyafram, OIS), 40 MP RYYB ultra geniş kamera (f2.2 diyafram), 8 MP 3.5x telefoto kamera (f2.4 diyafram, OIS)

Ön Kamera: 10.7 MP (f2.2 diyafram)

Pil: 4720 mAh

Şarj Hızı: 40 W

Boyutlar: 143,2 x 91,7 x 7,15 mm (açık); 91,7 x 74,3 x 15,1 mm (katlanmış)

Ağırlık: 195,9 g

Diğer: Suya dayanıklılık (IPX8), 5G

Mevcut rakamlara bakıldığında Çinli üretici, kendi ülkesindeki akıllı telefon pazarının yüzde 75’ine hükmediyor. Öte yandan ilk Mate XT modeli ise yalnızca 2025’in ilk yarısında 500 binden fazla satışa ulaştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.