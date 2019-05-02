Huawei Sızıntısı İngiltere Savunma Bakanı’nı Görevinden Etti

ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Huawei, bu kez de İngiltere’yi karıştırdı.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Çinli teknoloji şirketi Huawei ile ilgili yapılan gizli görüşmeleri sızdırmak suçlaması ile görevinden alındı.

ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Huawei'n Çin ordusu ve istihbaratı tarafından finanse edildiğine dair bir raporu Londra'ya sunmasına karşın, İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çinli şirketin 5G şebekesine erişimine sınırlı izin verme kararı alması, geçtiğimiz hafta basına sızdırılmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, sızıntının kaynağının İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson’ın olduğu belirlenmişti.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgileri izinsiz bir şekilde dışarı paylaşan Williamson, İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından görevinden alındı. Eski bakan hakkında bir grup milletvekilinin cezai soruşturma talep ettiği belirtiliyor.

Williamson ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Eski bakan, Başbakan May’e gönderdiği mektupta, "Sızıntının benim bakanlığımdan kaynaklandığı hissiyatınız için üzgünüm. Durumun bu olmadığına içtenlikle inanıyorum. Bu sızıntıya herhangi bir şekilde karıştığımı kesin dille yalanlıyorum. Tam teşekküllü bir resmi soruşturmanın durumumu aklayacağından eminim” ifadelerini kullandı.

Shenzhen merkezli dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, son dönemde casusluk haberleri ile gündemi meşgul ediyor. ABD, Kanada ve İngiltere gibi pek çok müttefikine, 5G altyapısında Huawei marka ekipmanlar kullanmamaları konusunda çağrı yapıyor.

Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ABD’nin çağrılarına rağmen 5G telekomünikasyon ekipmanı sağlamak için kazandığı sözleşme sayısını daha da artırdığını söylemişti.