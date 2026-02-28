1 Dakikada Sağlık Özeti Veren Akıllı Saatin Yeni Renk Seçeneği Yolda

Huawei, geçtiğimiz ayın sonunda Watch Ultimate 2 akıllı saatini Türkiye'ye getirdi. Şu an yalnızca iki farklı renk seçeneği ile sunulan cihaz yakında ek renk seçeneği alarak çok daha farklı tarzlara hitap eden bir akıllı saat hâline gelecek. Şirket tarafından paylaşılan video, bu renk seçeneğinin cihazı oldukça dikkat çekici hâle getirdiğini gösteriyor.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Yeni Renk Seçeneği Ne Olacak?

Huawei tarafından X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan yeni videoya göre Huawei Watch Ultimate 2'nin yeni renk seçeneği yeşil olacak. Paylaşımda rengin resmî ismi açık bir şekilde belirtilmedi ancak özel bir adlandırma yapılmazsa öne çıkan rengin yeşil olması dolayısıyla Türkiye'de "yeşil" renk seçeneği ile sunulacağı beklenebilir.

Exquisite craftsmanship. Beyond adventure. The all-new #HUAWEIWATCHUltimate2 echoes the spirit of the wilderness, crafted for your next golf game and the great outdoors. pic.twitter.com/c2uX8nesbS — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 26, 2026

Paylaşıma göre bu renk seçeneği, özellikle vahşi doğanın ruhunu yansıtmak amacıyla sunuluyor. Bir golf oyunundan açık hava etkinliklerine kadar pek çok aktivitede kullanıcılara eşlik edebileceğini belirtildi. Marka şu an gerek Türkiye gerek diğer ülkelerde mavi ve siyah renk seçeneklerini sunuyor. Bunların arasına eklenecek yeni yeşil rengi ise cihazın doğa ile daha uyumlu hâle gelmesini sağlayacak.

Bu arada yeni renk seçeneğinin boyutlarının da değişiklik göstermesi muhtemel. Siyah versiyon, 48,5 mm x 48,5 mm x 12,9 mm ölçülerindeyken mavi sürümde ise 47,8 mm x 47,8 mm x 12,9 mm ölçüleri görülmüştü. Arada çok büyük bir fark olmayacak fakat bunu ekstra olarak not düşmekte fayda var.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Özellikleri Neler?

Ağırlık: 80,5 gram (kayış hariç)

80,5 gram (kayış hariç) Ekran Teknolojisi: 1,5 inç LTPO 2.0 AMOLED

1,5 inç LTPO 2.0 AMOLED Çözünürlük ve Parlaklık: 466 x 466 piksel, 310 PPI yoğunluk, 3500 nit maksimum parlaklık

466 x 466 piksel, 310 PPI yoğunluk, 3500 nit maksimum parlaklık Dayanıklılık Sertifikaları: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Dalış Kapasitesi: 150 metreye kadar dalış imkânı

150 metreye kadar dalış imkânı Bağlantı: NFC desteği

NFC desteği Mod Bazlı Pil Ömrü: Golf modunda 24 saat, keşif modunda 40 saat

Golf modunda 24 saat, keşif modunda 40 saat Günlük Pil Ömrü: Hafif kullanımda 11 gün, standart kullanımda 6 gün, AOD aktifken 4 gün

Hafif kullanımda 11 gün, standart kullanımda 6 gün, AOD aktifken 4 gün Şarj: Kablosuz şarj desteği

Kablosuz şarj desteği Hızlı Sağlık Raporu: X-TAP özelliği ile 60 saniyede kapsamlı sağlık analizi

X-TAP özelliği ile 60 saniyede kapsamlı sağlık analizi Sağlık Takibi: EKG analizi, stres seviyesi, kanda oksijen (SpO2) ve uyku düzeni takibi

EKG analizi, stres seviyesi, kanda oksijen (SpO2) ve uyku düzeni takibi Su Altı İletişimi: Sonar tabanlı teknoloji, 30 metre mesafeye kadar veri iletimi

Sonar tabanlı teknoloji, 30 metre mesafeye kadar veri iletimi Mesajlaşma: Su altı mesajlaşma için hazır metin ve emoji desteği (karada test edilebilir)

Su altı mesajlaşma için hazır metin ve emoji desteği (karada test edilebilir) Dalış Modları: Teknik, serbest, tüplü ve hobi amaçlı özelleştirilebilir dalış modları

Cihaz, kayış hariç 80,5 gram ağırlığa sahip. 1,5 inçlik LTPO 2.0 AMOLED ekranla birlikte geliyor. 466 x 466 piksel çözünürlük, 310 PPI piksel yoğunluğu ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 20 ATM su direncine sahip olan akıllı saat, IP68 ve IP69 sertifikası ile öne çıkıyor. Bu, belirli bir dereceye kadar su ve toza karşı dayanıklı olmasının yanı sıra 150 metrelik dalışlara imkân sağladığı anlamına geliyor.

NFC destekli cihaz, golf modunda 24 saat, keşif modunda 40 saat kullanılabiliyor. Günlük kullanımlara gelecek olursak, hafif kullanımda 11 günlük, standart kullanımda 6 günlük, her zaman açık ekran (AOD) etkinleştirildiğinde ise 4 günlük bir pil ömrü elde ediliyor. Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen akıllı saatin X-TAP özelliğini kullanarak yalnızca 60 saniye gibi kısa bir süre içinde temel sağlık ölçümlerini içeren kapsamlı bir rapor elde edebiliyorsunuz.

EKG analizi, stres seviyesi, kandaki oksijen seviyesi ve uyku düzeni dahil olmak üzere pek çok sağlık verisini analiz ederek sonuçlarını anlaşılır şekilde sunan cihaz, Sonar tabanlı su altı iletişimi de sunuyor. 30 metre mesafeye kadar veri iletim imkânı sağlayan cihaz, su altı mesajlaşmaları için karada test yapma imkânı sağlıyor. Hazır metin ve emojiler ile iletişim sürecini oldukça kolay hâle getiriyor. Teknik, serbest, tüplü ve hobi amaçlı dalışlar dâhil pek çok dalış modu ile ayarları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch Ultimate 2, Türkiye'de 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Şu an itibarıyla mavi ve siyah renk seçeneği olsa da yakında bunların arasında yeni yeşil renk seçeneğinin de yer alması bekleniyor. Marka henüz bir tarih paylaşımında bulunmadı ancak bunun çok fazla zaman almaması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Ultimate 2'nin şimdiye kadar en iyi tasarımlardan birine sahip olduğunu düşünüyorum. Siyah renk seçeneği benim tarzımı yansıtmasa da mavi renk seçeneği oldukça dikkatimi çekmişti. İlk bakışta mekanik saat zannediyorsunuz, daha sonra özelliklerini keşfetmeye başladıkça aslında mekanik saatlerin sadece şık ve zamansız görüntüsünün alınıp ortaya hemen hemen tüm beklentileri karşıyan özellik yelpazesine sahip cihaz çıkarıldığını görüyoruz. Yeni renk seçeneğinin de özellikle doğa ile artık bir olmuş kişilerin ilgisini çekeceğinden eminim.