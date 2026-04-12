Huawei'den Yeni Akıllı Gözlük Geliyor! Gözünüz Kulağınız Olacak

Huawei yakında bir akıllı gözlük tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan He Gang tarafından cihazla çekilen bir fotoğraf paylaşılmıştı. Şimdi ise bu akıllı gözlüğün kendisinin görseli ortaya çıktı. Bununla birlikte nasıl bir tasarıma sahip olacağı açıklığa kavuştu.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğünün Tasarımı Nasıl Olacak?

Huawei tarafından geliştirilen akıllı saatin görüntüsüne baktığımızda göze ilk çarpan detay, daha geniş saplar oluyor. Bunun aslında gözlüğün daha havalı durması için yapılan bir hamle olduğunu düşünebilirsiniz ama bu aynı zamanda donanımın gizlenmesi için de başvurulan bir yöntem. Diğer yandan akıllı gözlüğün üst kısmının daha kalın ve koyu olduğunu görüyoruz. Bu da aynı şekilde donanımı gizleyerek şık tasarımının önüne geçilmesini engelleyecek.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğünün Özellikleri Neler Olacak?

Markanın yeni akıllı gözlüğü bir kamera ile beraber gelecek. Bu kamera sayesinde fotoğraf ve video çekilebilecek. Ortaya çıkan bilgilere göre 4K çözünürlükte fotoğraf, 1080p çözünürlükte video çekilebilen 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Özellikle Instagram, YouTube ve benzeri platformlar için içerik üreten kişilere büyük faydası dokunacağı söylenebilir.

Cihaz ayrıca yapay zeka desteğine de sahip olacak. Kullanıcılara sunulacak yapay zeka destekli özelliklerin başında ise gerçek zamanlı olarak çeviri özelliği gelecek. Telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek olmayacak, bu özellik sayesinde doğrudan yabancı insanlar ile dil bilme gereksinimi olmadan iletişim kurabileceksiniz.

Akıllı gözlük, bir asistana da sahip olacak. Yol bulma, yazıları okuma ve daha pek çok konuda size yardımcı olacak. Bu arada uzun süreli kullanımlara imkân tanımak için de üç adet ilyum pille donatılacak. Böylece akıllı gözlüğün pil ömrü 11 saat gibi oldukça yeterli kabul edilebilecek bir seviyeye ulaşacak.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğü Hafif mi, Ağır mı Olacak?

Huawei tarafından tasarlanan yeni akıllı gözlük, 30 gram ağırlığında olacak. Numaralı gözlüklerin ağırlığının şu an 20-35 gram arasında değiştiğini göz önünde bulundurursak oldukça oldukça hafif olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik söz konusu gözlüklerden farklı olarak bunun içinde kamera, batarya ve işlemci de yer alıyor. Yani marka, buna rağmen akıllı gözlüğü hafif tutmayı başarıyor.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei tarafından geliştirilen akıllı gözlüğün tanıtımı için 20 Nisan 2026 tarihi işaret edildi. Bu tanıtımla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuşacak. Cihaz, gümüş, gri ve siyah olmak üzere üç temel renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Akıllı gözlük, markanın kendi işletim sistemiyle gelecek ve bu sayede şirketin telefonları, tabletleri ve bilgisayarları ile entegreli şekilde çalışacak.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğü Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei tarafından geliştirilen yeni yapay zeka destekli akıllı gözlüğün Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak Huawei, giyilebilir cihazlar pazarında Türkiye’ye de öncelik veren bir marka olduğunu göz önünde bulundurursak yeni cihazın da Türkiye pazarına sınırlı sayıda bile olsa gelebileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Akıllı gözlükler ile çok içli dışlı birisi değilim ancak Huawei tarafından geliştirilen yeni cihazın oldukça geniş bir kitle tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Talep gösterecek olanların başında ise büyük olasılıkla dijital için içerik üretenler gelecektir. İleride günlük yaşamın doğrudan bir parçası olup olmayacağını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyorum.