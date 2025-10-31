Xiaomi'den Popüler Model İçin HyperOS 3 Müjdesi!

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3'ü daha fazla modele sunmaya devam ediyor. Kısa süre önce Xiaomi 15'in küresel sürümü için güncelleme yayımlayan firma, şimdi ise Poco F7 Ultra için müjdeyi verdi. İşte ayrıntılar...

Poco F7 Ultra İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yola Çıktı

Gelen bilgilere göre Poco F7 Ultra, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini almaya başladı. OS3.0.3.0.WOMEUXM sürüm numarasını taşıyan ve 7,6 GB boyutlu bu yeni yazılım, ilk etapta Avrupa’daki kullanıcılar için yayımlanıyor. Güncellemenin kısa süre içinde diğer bölgelerdeki modellere de ulaşması bekleniyor.

Performans, güvenlik ve yapay zekâ bakımından kapsamlı yenilikler sunan HyperOS 3, cihazın genel kullanım deneyimini gözle görülür biçimde iyileştiriyor. Daha akıcı geçişler ve güç tüketimini azaltan sistem optimizasyonları sayesinde telefon daha hızlı ve dengeli çalışıyor.

HyperOS 3 Güncellemesi Alan/Alacak Modeller

Kasım 2025 - 15 Kasım’a Kadar

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Supreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi Pad 2

Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar

Redmi TV X 2025 Serisi

Redmi Monitor G Pro 27U

Xiaomi Smart Band 10

Aralık 2025

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Supreme Edition

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9

Ocak 2026

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Redmi K50 Supreme Edition

Redmi Note 15R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Xiaomi TV S Mini LED Serisi

Redmi TV MAX 2025 Serisi

Redmi Smart TV A Pro Serisi

Redmi Smart TV A 2025 Serisi

