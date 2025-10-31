Xiaomi'den Popüler Model İçin HyperOS 3 Müjdesi!
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini kullanıcılarına ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak Poco F7 Ultra için yeni güncelleme yola çıktı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, Poco F7 Ultra için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini dağıtıma çıkardı.
- Güncelleme ilk etapta Avrupa'daki kullanıcılar için yayımlanıyor.
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3'ü daha fazla modele sunmaya devam ediyor. Kısa süre önce Xiaomi 15'in küresel sürümü için güncelleme yayımlayan firma, şimdi ise Poco F7 Ultra için müjdeyi verdi. İşte ayrıntılar...
Poco F7 Ultra İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yola Çıktı
Gelen bilgilere göre Poco F7 Ultra, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini almaya başladı. OS3.0.3.0.WOMEUXM sürüm numarasını taşıyan ve 7,6 GB boyutlu bu yeni yazılım, ilk etapta Avrupa’daki kullanıcılar için yayımlanıyor. Güncellemenin kısa süre içinde diğer bölgelerdeki modellere de ulaşması bekleniyor.
Performans, güvenlik ve yapay zekâ bakımından kapsamlı yenilikler sunan HyperOS 3, cihazın genel kullanım deneyimini gözle görülür biçimde iyileştiriyor. Daha akıcı geçişler ve güç tüketimini azaltan sistem optimizasyonları sayesinde telefon daha hızlı ve dengeli çalışıyor.
HyperOS 3 Güncellemesi Alan/Alacak Modeller
Kasım 2025 - 15 Kasım’a Kadar
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
