HyperOS 3.0 Türkiye'deki Bazı Telefonlarda Garip Bir Soruna Neden Oluyor!

Xiaomi’nin HyperOS 3 güncellemesi Türkiye’deki bazı modellerde ilginç bir soruna neden oluyor. Son dönemde ortaya çıkan kullanıcı raporlarına göre bu sürümü kullanan bazı cihazlarda kullanıcı deneyimini ciddi şekilde düşüren bir hata bulunuyor. İşte merak edilen detaylar!

HyperOS 3.0, Bazı Redmi ve POCO Modellerinde Zil Sesini Çalmamasına Neden Oluyor

HyperOS 3 güncellemesi genel olarak kullanıcıların beğenisini kazansa da son gelişmeler bazı hataların da bulunduğunu gösteriyor. Bazı kaynaklar ve kullanıcı raporlarına göre, Türkiye’deki Redmi Note 13 Pro ve POCO M6 Pro modellerinde gelen aramalarda zil sesi çalmıyor.

Buradaki asıl detay cihazların sesinin tamamen açık olması. Yani ses seviyeleri maksimumda olsa bile gelen aramalarda zil sesi herhangi bir şekilde çalmıyor. Bu da doğal olarak önemli ve acil aramaların kaçırılmasına yol açan ciddi bir iletişim sorunu oluşturuyor diyebiliriz.

Cihazların zil sesinin çalmamasına neden olan sorunun OS3.0.5.0.WNFMIXM sürümüyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Buna göre hatanın bir arama geldiğinde sistemin zil sesi kanalının tetiklenmesini engellediği ve bu nedenle zil sesinin çalmadığı belirtiliyor.

Xiaomi'nin Sorunu Kabul Ettiği ve Çözüm Yolu İçin Çalışmalara Başladığı İddia Edildi

Kaynaklara göre Xiaomi, söz konusu sorunu kabul etti ve bir çözüm yolu için çalışmalara başladı. Bu kapsamda üreticilerin genellikle yaptığı şey, hatanın kaynağını tespit edip bir daha yaşanmayacak şekilde düzeltmek oluyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde problem yaşayan modeller için bir güncelleme yayınlanacak.

Kullanıcıların Uygulayabileceği Bir Çözüm Yöntemi Var mı?

Maalesef şu an için kalıcı bir çözüm yöntemi var gibi görünmüyor. Bazı kullanıcılar uygulama verilerini temizlemek veya ses ayarlarını sıfırlamak gibi yöntemleri denese de bunların yalnızca geçici çözümler olduğu belirtiliyor. Sorunun sistemin temelinde olduğu ve fabrika ayarlarına döndürmenin de işe yaramayacağı söyleniyor.

Editörün Notu

Maalesef bu gibi sorunlar her markada ortaya çıkıyor. Hatta son dönemde Google'ın yayınladığı Mart 2026 güncellemesinin Pixel modellerinin donmasına neden olduğunu görmüştük. Tabii burada şirketlerin bilerek yaptığı bir şeyin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Basit bir tabirle bazı problemler domino taşı etkisiyle birbirini tetikleyip bu gibi sorunlara neden oluyor. Çok yüksek ihtimalle önümüzdeki günlerde gelecek bir güncelleme bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizde böyle bir problem var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!