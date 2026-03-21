Xiaomi'den Müjde! İki Model İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayında

Xiaomi bir süredir HyperOS 3.1 güncellemesini kademeli bir şekilde dağıtıyor. Ancak bazı modeller halen bir önceki sürüm olan HyperOS 3'e geçiş yapmış değil. Çinli şirket bu kapsamda iki telefonu için HyperOS 3 yamasını kullanıma sundu. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 13T Pro ve POCO F5 İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayınlandı

Xiaomi 13T Pro için HyperOS 3 güncellemesi aslında yeni değil. Marka bu güncellemeyi birkaç ay önce yayınlamıştı. Ancak sürüm, cihazlarda özellikle rastgele yeniden başlatmalar olmak üzere çeşitli sorunlara yol açtığı için kısa bir süre sonra geri çekildi.

Şirket, söz konusu sorunları gidererek akıllı telefon için HyperOS 3 yamasını yeniden yayınladı. Android 16 işletim sistemini temel alan sürüm an itibariyle globaldeki kullanıcılara dağıtılıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, Şubat 2026 yamasını beraberinde getiriyor.

Benzer şekilde POCO F5 için de güncelleme geldi. Ancak bu sürüm Xiaomi 13T Pro’daki Android 16’nın aksine Android 15 tabanlı olarak geliyor. Bunun nedeni ise cihazın halihazırda iki büyük Android güncellemesi almış olması. Yani yavaş yavaş yazılım desteğinin sonuna yaklaşıyor diyebiliriz.

HyperOS 3 Güncellemesi Kaç GB ve Nasıl Yüklenir?

Bilindiği gibi güncelleme boyutları modellere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu kapsamda HyperOS 3 sürümü POCO F5'te 1,8 GB ve Xiaomi 13T Pro’da 6,5 GB boyutlarında. Bunun dışında güncellemelerin bildirimi genellikle otomatik olarak geliyor. Ancak bazı durumlarda güncellemeyi manuel olarak yüklemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi manuel olarak yüklemek isterseniz, Ayarlar → Telefon hakkında → Güncellemeleri kontrol et adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Bu adımları izlediğinizde eğer indirilebilir bir yama mevcutsa size gösteriliyor. Böylece cihazınızı kolayca yeni sürüme yükseltebilirsiniz.

HyperOS 3 gibi büyük boyutlu güncellemeleri yüklerken, stabil bir Wi-Fi bağlantısına sahip olmanız oldukça önemli. Öte yandan olası veri kayıplarının önüne geçmek için yükleme öncesinde yedekleme yapmanız öneriyoruz. Ayrıca, güncelleme sırasında cihazın kapanmaması adına şarja takılı olması daha sağlıklı olacaktır.

HyperOS 3 Destekli Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri (Global)

Xiaomi

Xiaomi 15T Pro Xiaomi 15T Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Xiaomi MIX Flip Xiaomi Pad Mini Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi Pad 7 Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14 Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T Xiaomi 13 Lite Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12T Pro

Redmi

Redmi Note 14 Pro Plus 5G Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Redmi Note 13 Pro Redmi 15 Redmi 14C Redmi 13 Redmi 13x Redmi Pad 2 Pro 5G Redmi Pad 2 Pro Redmi Pad 2 4G Redmi Pad 2 Redmi Note 14 5G Redmi Note 14S Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 5G Redmi 15 5G Redmi 15C 5G Redmi 15C Redmi Pad Pro 5G Redmi Pad Pro Redmi Pad SE 8.7 4G Redmi Pad SE 8.7

POCO

POCO F7 Ultra POCO F7 Pro POCO F7 POCO X7 Pro Iron Man Edition POCO X7 Pro POCO X7 POCO F6 Pro POCO F6 POCO X6 Pro POCO M7 POCO M6 Pro POCO M6 POCO C75 POCO F5 Pro POCO F5 POCO X6 POCO M7 Pro 5G POCO C85 POCO Pad

Editörün Yorumu

Xiaomi’nin geniş ürün yelpazesi nedeniyle bazı durumlarda güncellemeler gecikebiliyor. Ancak HyperOS 3 yamasında Xiaomi 13T Pro gibi birkaç istisna dışında ciddi bir gecikme yaşanmadı. Benzer şekilde, HyperOS 3.1 sürümünün de kısa süre içinde uyumlu tüm modellere ulaşacağını düşünüyorum.