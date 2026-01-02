İlk ve Son Dizisinin 3. Sezon Tarihi Açıklandı [Video]

HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan İlk ve Son'un yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda İlk ve Son'un 3. sezon tarihi açıklandı. HBO Max tarafından yapılan duyuruya göre yeni sezon bölümleri bu ayın sonunda yayınlanmaya başlayacak.

İlk ve Son'un 3. Sezon Tarihi

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan İlk ve Son'un 3. sezonu 30 Ocak 2026 tarihinde HBO Max üzerinden izleyiciler ile buluşacak. HBO Max Türkiye'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Güneş ve Serkan… İlkleri kaçınılmaz, sonları unutulmazdı" sözlerine yer verildi. Yeni sezonun bölüm sayısı henüz belli değil ancak altı veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor.

Güneş ve Serkan… İlkleri kaçınılmaz, sonları unutulmazdı.



İlk ve Son, yeni sezonuyla 30 Ocak’tan itibaren sadece HBO Max’te. pic.twitter.com/DYdyvM4Xky — HBO Max Türkiye (@StreamMaxTR) January 2, 2026

İlk ve Son'un 3. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

İlk ve Son'un yeni sezon fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmışltı. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosunun açıklama kısmında "Favori aşk dizimiz Güneş ve Serkan çiftiyle geri dönüyor" sözlerine yer verilmişti. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaşan fragman 55 saniye uzunluğunda.

İlk ve Son Konusu

İlk ve Son Konusu, her sezon bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Dizide bir ilişkinin yaklaşık 10 yıllık sürecine tanık oluyoruz ancak bu kronolojik şekilde anlatılmıyor. Olaylar doğrusal bir zaman akışında değil, geçmiş ve şimdiki zaman arasında gidip gelen sahnelerle sunuluyor. Bu sayede izleyici hem ilişkinin başlangıcını hem de sona yaklaşan dönemini görebiliyor.

İlk ve Son Oyuncuları

Özge Özpirinçci (Deniz)

Salih Bademci (Barış)

Gülçin Kültür Sahin

Serkan Ercan

Sacide Tasaner

Şerif Erol

Ulas Tuna Astepe (Cihan)

Hazal Subaşı (Nilufer)

Zeynep Yüce

Sevil Akı

Engin Alkan

Neslihan Arslan

İlk ve Son dizisinin oyuncuları arasında Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Gülçin Kültür Sahin, Serkan Ercan, Sacide Tasaner, Ulas Tuna Astepe ve Hazal Subaşı dahil olmak üzere pek çok isim mevcut. Dizide her sezon farklı oyuncuların yer aldığını belirtelim. Örneğin ilk sezon Özge Özpirinçci ve Salih Bademci yer alırken ikinci sezonda Ulas Tuna Astepe ve Hazal Subaşı bulunuyor.