İlk ve Son Dizisinin 3. Sezon Tarihi Açıklandı [Video]
İlk ve Son'un 3. sezon tarihi belli oldu. Peki, HBO Max'in popüler dizisi İlk ve Son'un yeni sezonu ne zaman çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- İlk ve Son'un 3. sezonu 30 Ocak 2026 tarihinde yayınlanacak.
- 3. sezonun altı veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor.
- Yeni sezon, Güneş ve Serkan'ın hikâyesini konu alacak.
HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan İlk ve Son'un yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda İlk ve Son'un 3. sezon tarihi açıklandı. HBO Max tarafından yapılan duyuruya göre yeni sezon bölümleri bu ayın sonunda yayınlanmaya başlayacak.
İlk ve Son'un 3. Sezon Tarihi
En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan İlk ve Son'un 3. sezonu 30 Ocak 2026 tarihinde HBO Max üzerinden izleyiciler ile buluşacak. HBO Max Türkiye'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Güneş ve Serkan… İlkleri kaçınılmaz, sonları unutulmazdı" sözlerine yer verildi. Yeni sezonun bölüm sayısı henüz belli değil ancak altı veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor.
İlk ve Son'un 3. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?
İlk ve Son'un yeni sezon fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmışltı. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosunun açıklama kısmında "Favori aşk dizimiz Güneş ve Serkan çiftiyle geri dönüyor" sözlerine yer verilmişti. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaşan fragman 55 saniye uzunluğunda.
İlk ve Son Konusu
İlk ve Son Konusu, her sezon bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Dizide bir ilişkinin yaklaşık 10 yıllık sürecine tanık oluyoruz ancak bu kronolojik şekilde anlatılmıyor. Olaylar doğrusal bir zaman akışında değil, geçmiş ve şimdiki zaman arasında gidip gelen sahnelerle sunuluyor. Bu sayede izleyici hem ilişkinin başlangıcını hem de sona yaklaşan dönemini görebiliyor.
İlk ve Son Oyuncuları
- Özge Özpirinçci (Deniz)
- Salih Bademci (Barış)
- Gülçin Kültür Sahin
- Serkan Ercan
- Sacide Tasaner
- Şerif Erol
- Ulas Tuna Astepe (Cihan)
- Hazal Subaşı (Nilufer)
- Zeynep Yüce
- Sevil Akı
- Engin Alkan
- Neslihan Arslan
İlk ve Son dizisinin oyuncuları arasında Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Gülçin Kültür Sahin, Serkan Ercan, Sacide Tasaner, Ulas Tuna Astepe ve Hazal Subaşı dahil olmak üzere pek çok isim mevcut. Dizide her sezon farklı oyuncuların yer aldığını belirtelim. Örneğin ilk sezon Özge Özpirinçci ve Salih Bademci yer alırken ikinci sezonda Ulas Tuna Astepe ve Hazal Subaşı bulunuyor.