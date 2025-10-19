Aşırı Gerçekçi Uzay Oyununu Ücretsiz Oynama Fırsatı!

Impeller Studios tarafından geliştirilen In The Black'in demosu yayınlandı. PC oyuncularına özel olarak sunulan demo sürümü sayesinde oyunu piyasaya sürülmeden önce oynayabilirsiniz. Oyunun nasıl bir oynanış sunduğunu öğrenebilir, rakiplerine kıyasla öne çıkan tüm özelliklerini keşfedebilir ve oyunu çıkışını gerçekleştirdikten sonra alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.

In The Black Ücretsiz Nasıl Oynanır?

En iyi uzay oyunları arasına katılmaya hazırlanan In The Black'in demo versiyonunu oynamak için ilk olarak bir Steam hesabınıza ihtiyacınız var. Hâlihazırda bir hesabınız varsa Steam istemcisi üzerinden oyunu indirip hesabınıza giriş yapın. Daha sonra Steam mağazasına gidin ve arama kısmına "In The Black Demo" yazıp demo versiyonun üzerine basın.

Elite Dangerous, No Man's Sky ve Star Citizen gibi oyunlara alternatif olarak görülen oyunun mağaza sayfası açıldıktan sonra "In The Black Demo indir" bölümünü görene kadar aşağı kaydırın ve "İndir" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra oyun indirilmeye başlanacaktır. Oyunun boyutuna ve indirme hızına bağlı olarak oyunun indirilmesi biraz zaman alabilir. Bu süre zarfında sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor.

In The Black Fragmanı

In The Black Nasıl Bir Oyun?

In The Black, tek başınıza ya da çevrim içi olarak oynamanıza imkân tanıyan bir uzay savaşı oyunu. 200 yıl sonraki Güneş Sistemi'nde geçiyor. Eşi benzeri görülmemiş bir rekabetin olduğu oyunda kaynakların kontrolünün kimde olacağını belirleyecek büyük bir savaş veriliyor.

Şirketler, kaynakların kontrolünü ele geçirmek için savaşacak paralı askerler gönderiyor. Bu da inanılmaz kaotik bir savaş ortamına neden oluyor. 5'e 5 takım tabanlı çok oyunculu mod sunan oyunda çok çeşitli özelleştirme seçenekleri olduğunu da ayrıca belirtelim. Bu, hayallerinizdeki gibi bir oyun deneyimi yaşamanıza yardımcı olabilir.

In The Black Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i7 işlemci

Intel i7 işlemci RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970

NVIDIA GTX 970 Kullanılabilir Depolama Alanı: 25 GB

In The Black Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel i7 işlemci

Intel i7 işlemci RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080

NVIDIA GTX 1080 Kullanılabilir Depolama Alanı: 25 GB

In The Black Ne Zaman Çıkacak?

Oyunun geliştirme süreci henüz sona ermiş değil. Bu nedenle şimdiye kadar bir çıkış tarihi paylaşılmadı ancak oyunun 2025 yılının sonuna doğru tam sürümünün erken erişime açılması bekleniyor. Bu arada Impeller Studios, oyunun demosunu kalıcı olarak ücretsiz sunmayı planlıyor. Oyunculardan geri bildirimlere göre oyunun güncellenmeye devam edilmesi hedefleniyor.