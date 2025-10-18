Herkesin Gözü Bu Türkçe Oyunda! Battlefield 6 ile Yarışıyor

Oyuncuların büyük bir kısmı Battlefield 6'ya odaklanmışken sunucu kapasitesini test etmek üzere açık beta süreci başlatılan Arc Raiders büyük bir başarının altına imza attı. Açık beta sürecinde gerçek zamanlı oyuncu sayısı ile önemli bir dönüm noktasını geride bırakan oyunun performansı, satış rakamlarına da yansıdı.

Arc Raiders Satış Miktarı ile Battlefield 6'ya Yetişti

Battlefield Studios tarafından geliştirilen Battlefield 6'nın piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra son açık beta sürecinden geçen Arc Raiders, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. SteamDB verilerine göre yeni oyun, Battlefield 6'dan sonra en çok satılan ikinci oyun oldu. 19 Ekim'e yani yarına kadar devam edecek olan beta sürecinin temel amacı, sunucu kapasitelerini test etmekti.

Türkçe dil desteğine sahip olan oyun şimdiye kadar yaklaşık 200 bin oyuncu tarafından oynandı. Herhangi bir kod veya ön kayıt gerekmemesi, oyunun geniş kitleler tarafından denenmesine imkân tanıdı. Bu da sunucu kapasitesinin bir hayli zorlandığı anlamına geliyor. Beta süreci boyunca herhangi bir erişim sorunu yaşanmadı. Oyun, piyasaya sürüldüğünde büyük bir oyuncu akımını kaldırabilecek gibi görünüyor.

Açık beta sürecinde sadece Dam Battlegrounds haritası mevcut. Bu süreçte oyuncular geniş bir silah yelpazesine erişebiliyor ancak haritaya benzer şekilde bazı üst düzey silahları kilitli olduğu için kullanmak mümkün değil. Betada kaydedilen ilerleme, oyunun son sürümünde geçerli olmayacak. Oyuncular bu süreçte elde ettiği her şeyi kaybedecek.

Yine de beta sürecinde yer almak büyük önem taşıyor. Geliştirici, bu açık betaya katılanlara özel sırt çantası verecek. Bu ödül, oyun piyasaya sürüldükten sonra ne zaman girerseniz size verilecek. Bu da beta sürecine katılarak sadece eğlenceli bir hafta sonu geçirmekle sınırlı kalmayacağınız anlamına geliyor.

Arc Raiders Nasıl Bir Oyun?

Embark Studios tarafından geliştirilen Arc Raiders, en iyi TPS oyunları arasında yer almaya hazırlanıyor. Oyun, makinelerin insanlar için büyük bir tehdit oluşturduğu dünyada geçiyor. İnsanlardan geriye kalanlar, büyük bir felaketten sonra yerin altında yaşamaya başlıyor. Siz de yaşamınızı sürdürmek için yeryüzüne çıkıp değerli kaynaklar toplamaya çalışıyorsunuz.

Oyunun hikâyesinden de anlaşılacağı üzere size çok karanlık bir atmosfer sunuluyor. Her an tetikte olmanın ne kadar büyük öneme sahip olduğunu daha oyuna girer girmez anlamaya başlıyorsunuz. Sadece makinelere karşı değil, insanlara karşı da mücadele veriyorsunuz. Bu da işleri çok daha zor bir hâle getiriyor.

Arc Raiders Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) RAM: 12 GB

12 GB İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600

Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Arc Raiders Fiyatı Ne Kadar?

Steam: 39.99 dolar (1.675 TL)

39.99 dolar (1.675 TL) Xbox: 1650 TL

1650 TL PlayStation: 1749 TL

1749 TL Epic Games: 1650 TL

Arc Raiders Ne Zaman Çıkacak?

ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Yeni oyun, Xbox Series X / S, PlayStation 5, Steam ve Epic Games üzerinden erişilebilir olacak. Peki, siz bu oyun ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun çıkışını gerçekleştirdikten sonra denemek ister misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.