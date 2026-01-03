Uygun Fiyatlı Telefon İçin Kritik Gelişme!

Android pazarının önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Infinix, yakında Note Edge adlı yeni modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili şimdiye kadar birçok gelişme yaşandı. Kısa süre önce Note Edge tasarımı ortaya çıkarken, bazı temel teknik özellikleri de netlik kazanmıştı. Son olarak telefonla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte Infinix Note Edge bağlantı özellikleri...

Infinix Note Edge Bağlantı Özellikleri

Ocak ayı bitmeden tanıtılması beklenen Infinix Note Edge, X6887 model numarasıyla FCC sertifikası aldı. Bilmeyenler için FCC, ABD Federal İletişim Komisyonu anlamına geliyor ve Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak cihazların kablosuz bağlantı standartlarına uygunluğunu gösteriyor.

FCC sertifikasında yer alan bilgilere göre Infinix Note Edge; 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, SBAS ve FM radyo desteğine sahip olacak. Bu sertifikayla birlikte cihazın bağlantı tarafındaki özellikleri netleşmiş oldu.

Beklenen Infinix Note Edge Özellikleri

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, MediaTek'in Dimensity 7100 işlemcisinden güç alacak. Buna 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik edecek. Google veri tabanında yer alan bilgilere göre ise akıllı telefon, 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 6.500 mAh batarya da beklenen Infinix Note Edge özellikleri arasında öne çıkıyor.

