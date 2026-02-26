Infinix'ten 120Hz Ekranlı Android Telefon! MediaTek İşlemci ve Dahası

Infinix'in yeni telefonu Smart 20'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Infinix Smart 20'nin özellikleri belli oldu. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen işlemci tercih edildi. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

Infinix Smart 20'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 700 nit

700 nit Batarya: 5200 mAh

5200 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W Ana Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultimate

MediaTek Helio G81 Ultimate RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı tabanlı XOS 16

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix Smart 20, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 700 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Helio G81 Ultimate işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, Candy Crush Saga, Subway Surfers ve Clash of Clans gibi mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

Android 16 tabanlı tabanlı XOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. Infinix Smart 10'un RAM tarafında 3 GB, 4 GB, 6 GB ve 8 GB seçenekleri, depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri tercih edilmişti.

Akıllı telefon 5200 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Infinix Smart 20'nin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kmaera yer alyıor. IP64 sertifikasına sahip olan telefon su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Infinix Smart 20'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Smart 10'un 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 7 bin 900 TL civarı fiyat etiketiyle satılıyor. Infinix Smart 20'nin önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 10 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Fiyat ile ilgili resmi açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.