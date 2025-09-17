Instagram Edits'e CapCut'ı Kızdıracak Özellikler Geliyor!

Instagram, bu yılın başlarında kullanıma sunduğu Edits uygulamasının önemli eksiklerini gidermeye devam ediyor. Şirket, piyasadaki en büyük rakibi CapCut'tan bazı özellikler alıyor. Yeni özelliklerle birlikte video düzenlemek inanılmaz kolay bir hâl alırken diğer video düzenleme uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Instagram Edits, Üç Yeni Özellik Kazanıyor

Instagram, video düzenleme uygulaması Edits için çok sayıda yeni özellik sunuyor. Bu özelliklerin başında ise katman desteği geliyor. Katmanlar sayesinde üst üste birden fazla video ekleyebileceksiniz. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre bunu isterseniz videoya çerçeve eklemek gibi amaçlarla da kullanabilirsiniz.

Katmanlar, videoda aynı anda birden fazla görüntü kullanma imkânı sunacak. Örneğin bir videoda elinizi sallarken diğer videoda kollarınızı önde bağladığınızı varsayalım. Bunları katmanlar sayesinde yan yana getirebilir ve izleyicilerin aynı anda görmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yerine bir video bittikten sonra diğerine geçmek isterseniz harika bir geçiş efekti yapmanız da mümkün.

Edits'in yeni özelliği sayesinde bir görüntünün belirme ve yok olma hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da size video düzenlerken daha etkileyici sunumlar yapma olanağı tanıyor. Hızı arttırarak sonraki görüntünün daha dikkat çekici durmasını sağlayabilirsiniz. İnsanların ilgisini çekeceği için görüntüleme sayınız ile izlenme sürenizin artması da muhtemel.

Bir diğer önemli özellik, sesleri kaydetmeyi içeriyor. Video düzenleme ile ilgilenen herkesin mutlaka sıkça kullandığı bir ses efekti olur. Sizin de eğer böyle bir ses efektiniz varsa bunu artık kaydedebilirsiniz. Yeni özellik sayesinde favori ses efektlerinize de daha hızlı ulaşabilir ve videolarınızı daha kısa süre içinde tamamlayabilirsiniz.

Edits uygulaması, özellikle Instagram'daki içerik üreticilerine yardımcı olması için piyasaya sürüldü ancak kullanım amaçları sadece Instagram için video oluşturmakla sınırlı değil. Diğer pek çok platform için de kullanılması mümkün. Instagram'ın Edits için yaptığı yenilik, rakibi CapCut'ta da mevcut özelliklerden yararlanma imkânı sunarken kullanım oranını da bir hayli arttıracak gibi görünüyor.