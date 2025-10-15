iOS Kullanıcıları Buraya: Yeni Instagram Güncellemesi Sızdı!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram, her yeni güncellemede kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kısa süre önce uygulama arayüzünün yenileceğine dair resmi açıklama yapılmıştı. Şimdi ise arayüz konusunda dikkat çekici bir gelişme daha ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre Instagram, Apple’ın yeni görsel tasarım dili Liquid Glass ile uyumlu hale getirilecek. Yani uygulama iOS tarafında çok daha platforma özgü bir görünüm sunacak. İşte ayrıntılar...

Instagram Arayüzü Liquid Glass İle Güncelleniyor

Sosyal medya platformlarında test edilen özellikleri erkenden ortaya çıkarmasıyla bilinen güvenilir sızıntı kaynağı Alessandro Paluzzi, platformda önemli bir arayüz değişikliği üzerinde çalışıldığını duyurdu. Paluzzi’ye göre Instagram, Apple’ın iOS 26 ile birlikte tanıttığı yeni Liquid Glass tasarım diline uyum sağlayacak şekilde güncellenecek. Mevzubahis güncelleme tahmin edebileceğiniz üzere sadece iOS kullanıcılarına sunulacak.

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere alttaki sekme çubuğunun yenilendiğini görüyoruz. Bunun dışında Liquid Glass kapsamında başka nelerin değişeceği ise şimdilik belirsiz. Yakında bununla ilgili yeni ekran görüntüleri gelebilir. Öte taraftan bu güncellemenin ne zaman sunulacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor. Şu an için sadece test edildiği bilgisi mevcut.

Liquid Glass Nedir?

Apple’ın Liquid Glass adını verdiği bu yeni görsel dil, arayüzde cam benzeri saydamlık, ışık yansımaları, derinlik efekti ve daha akıcı animasyonlar sunuyor. Bu tasarım anlayışı sayesinde uygulamalar ekranda sanki bir cam yüzey varmış gibi bir his oluşturuyor. Bu his özellikle geçişler, butonlar, menüler ve arka planlarda çok daha göze çarpıyor.

WhatsApp da Liquid Glass ile Uyumlu Hale Geldi

Instagram'ın çatı şirketi Meta tarafından geliştirilen WhatsApp da geçtiğimiz günlerde Liquid Glass güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncelleme ile birlikte özellikle yenilenmiş sekme çubuğu dikkat çekti. Tabii halen güncellemeyi almayan kullanıcılar da var. Bunun sebebi Meta'nın yenilikleri kademeleri olarak kullanıcılara ulaştırması.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram'ın yeni arayüz güncellemesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.