Alakasız Reels'lere Son: Instagram Algoritması Artık Sizin Elinizde!

Instagram kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve akış üzerindeki kontrolü artırmak adına stratejik bir hamleye imza attı. Platform özellikle TikTok'a rakip olarak konumlandırdığı Reels videoları için öneri algoritmasını yönetmeye olanak tanıyan "Senin Algoritman" isimli yeni aracını duyurdu.

Bu yenilikçi araç kullanıcı etkileşimlerinden ve izleme alışkanlıklarından elde edilen verileri yapay zeka ile özetleyerek Instagram'ın sizin hakkınızda ne düşündüğünü görmenizi sağlıyor. Üstelik kullanıcılar bu araç sayesinde Reels akışında daha çok veya daha az görmek istediği alanları da belirleyebiliyor. İşte detaylar!

Instagram Senin Algoritman Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Yeni özellik Reels akışının sağ üst köşesine eklenen iki çizgili yeni bir simge aracılığıyla erişilebilir durumda. Bu simgeye dokunduğunuzda uygulamanın sizinle ilgili çıkardığı sonuçları ekranda göreceksiniz. Örneğin ekranda şöyle bir açıklamayla karşılaşabilirsiniz: “Son zamanlarda yaratıcılık, spor heyecanı, fitness motivasyonu ve kaykay konularına ilgi duyuyorsun.”

Yapay zeka ile hazırlanan bu özet tıpkı Spotify Wrapped sonuçlarında olduğu gibi hikâyenizde paylaşılmaya da uygun olacak. Özetin hemen altında ise Instagram'ın size özel olarak belirlediği ilgi alanlarının detaylı bir listesi yer alacak. Kullanıcılar bu listeden istedikleri konuları işaretleyerek akışlarında daha fazla veya daha az görmek istediklerini belirleyebilecek.

Dahası, listede yer almayan ancak ilgi duyduğunuz herhangi bir konuyu da manuel olarak araca ekleyerek öneri havuzunu genişletmeniz mümkün olacak. Söz konusu özellik bu yönüyle TikTok'un geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu "Konuları Yönet" aracı ile aynı işlevi görecek.

Yeni "Senin Algoritman" özelliği şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Söz konusu aracın önümüzdeki günlerde Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın pek çok farklı bölgesinde de kullanıma açılması bekleniyor. Ayrıca Instagram yetkilileri ilerleyen dönemde bu kullanışlı aracın Keşfet sekmesine de geleceğini müjdeledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.