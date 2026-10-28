12 Oyun Golden Joystick’te Yılın Oyunu Olmak İçin Yarışıyor

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GamesRadar+, kazananı oyuncuların oylarıyla belirlenen Golden Joystick Awards 2026 ödüllerinin en büyük kategorisi Ultimate Game of the Year'ın 12 adayını 26 Ekim 2026'da açıkladı. Listede 007 First Light, Forza Horizon 6 ve Resident Evil Requiem gibi büyük yapımlar var. Herkese açık oylama Türkiye saatiyle 31 Ekim 2026 Cumartesi 02.59'da bitecek.

Golden Joystick Awards 2026'da Yılın Oyunu Adayları Hangileri?

Kısa listeyi GamesRadar+, PC Gamer, Edge, Retro Gamer ve Future Games Show editörleriyle sektör uzmanlarından oluşan jüri belirledi. Kazananı oyuncular seçecek. Ultimate Game of the Year için yarışan 12 oyun resmî yazımlarıyla şunlar:

007 First Light

Big Walk

CONTROL Resonant

Crimson Desert

Dispatch

Forza Horizon 6

Phantom Blade Zero

Pokémon Pokopia

PRAGMATA

Resident Evil Requiem

STAR WARS: Galactic Racer

The Blood of Dawnwalker

007 First Light ve Big Walk, Ultimate Game of the Year ile birlikte 6'şar adaylıkla 2026 ödüllerinin en çok aday gösterilen oyunları oldu. 12 adayın 8'i jürinin Eylül 2026'da açıkladığı PC ve konsol kategorilerinin listelerinden geliyor. Dispatch, CONTROL Resonant, Phantom Blade Zero ve STAR WARS: Galactic Racer bu 2 listede yoktu.

Listedeki Phantom Blade Zero, Türkiye saatiyle 29 Ekim 2026 sabahı 05.00'te çıkacak ve oylamanın kapanmasından yaklaşık 2 gün önce oyuncuların eline geçecek. Oyunun inceleme puanları çıkıştan önce belli oldu. Golden Joystick Awards içerik direktörü Daniel Dawkins listeyi küçük bağımsız ekiplerle Pokémon, Resident Evil, STAR WARS ve James Bond gibi büyük markaları bir araya getiren bir kesit olarak tanımladı.

Golden Joystick Oylaması Ne Zaman Kapanıyor?

Oy vermek için GamesRadar+'ın Golden Joystick Awards sayfasındaki Start Voting bölümünü kullanmak yeterli. GamesRadar+ resmî sayfada ülke kısıtlamasından söz etmiyor ve oy vermek için üyelik istemiyor. FullCleared'a göre oyuncular 2025'teki gibi en fazla 3 oyunu seçip tercih sırasına koyabiliyor.

Oylama Türkiye saatiyle (TSİ) 31 Ekim 2026 Cumartesi 02.59'da kapanacak, yani cumayı cumartesiye bağlayan gece sona erecek. GamesRadar+ bu kategoriyi diğer 21 kategoriden ayrı oylatarak jüriye ve oyunculara sonbahar çıkışları için daha fazla zaman bırakıyor. Yarışa 8 Kasım 2025-25 Ekim 2026 arasında çıkan oyunlar katılabiliyor, resmî kurallar da bu tarihten kısa süre sonra piyasaya sürülen ve jürinin önceden kapsamlı oynadığı oyunlara istisna tanıyor.

Golden Joystick Awards 2026 Töreni Ne Zaman?

GamesRadar+ 44. Golden Joystick Awards törenini 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Londra'daki Troxy'de düzenleyecek. İzleyiciler töreni YouTube, Twitch ve X'in yanında Future Games Show, GamesRadar+ ve PC Gamer kanallarından canlı izleyebilecek. Törenin başlangıç saati açıklanmadı.

Sunuculuğu Tomb Raider: Legacy of Atlantis ve Tomb Raider Catalyst'te Lara Croft'u canlandıran oyuncu Alix Wilton Regan üstlenecek. Sahnede konuk sunucular da olacak. Oyuncular 2025'teki 43. törende 21 milyondan fazla oy vermiş, Ultimate Game of the Year'ı Clair Obscur: Expedition 33 kazanmıştı.

Adayların Hangilerinde Türkçe Dil Desteği Var?

Steam Türkiye'deki dil listelerine göre 12 adayın 8'i Türkçe oynanabiliyor. Bu oyunlar 007 First Light, Big Walk, CONTROL Resonant, Crimson Desert, Dispatch, Forza Horizon 6, STAR WARS: Galactic Racer ve The Blood of Dawnwalker. Dispatch Türkçe dil desteğini Ekim 2025'teki çıkışından sonra aldı. Phantom Blade Zero, PRAGMATA ve Resident Evil Requiem Türkçe dil seçeneği sunmuyor. Pokémon Pokopia yalnızca Nintendo Switch 2 için çıktı ve Steam'de bulunmuyor.

Steam Türkiye'deki fiyatlar 27 Ekim 2026 itibarıyla Big Walk'un 10,99 dolarından Crimson Desert'in Enhanced sürümündeki 69,99 dolara uzanıyor. Bu tutarlar Merkez Bankası'nın 26 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 547 TL ile 3 bin 483 TL arasına denk geliyor. Dispatch, PRAGMATA ve Resident Evil Requiem aynı tarihte Steam'de indirimdeydi.

Editörün Yorumu

Jüri ödüllerinin aksine burada oyu oyunu oynamış kitle veriyor. Bu yüzden Mayıs 2026'da çıkıp aylardır oynanan Forza Horizon 6 ile 007 First Light'ın öne geçeceğini düşünüyorum; 10,99 dolarlık Big Walk'un 6 adaylığı da sürpriz ihtimalini canlı tutuyor. Phantom Blade Zero için tablo farklı, çünkü oyunu oy vermeden önce denemek isteyenlerin elinde yaklaşık 2 gün olacak. Yine de 12 adayın 8'inin Türkçe oynanabilmesi, Türk oyuncunun gerçekten oynadığı oyuna oy vermesini kolaylaştırıyor.