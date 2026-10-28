Nvidia, Meta'nın Hisse Arzına 3 Milyar Dolar Yatıracak

Nvidia, Meta'nın 26 Ekim 2026'da başlattığı hisse arzına 3 milyar dolar yatıracağını duyurdu. Çip üreticisi aynı açıklamada, Meta'nın kişisel yapay zeka ajanı Muse için 2 şirketin ortaklığını genişlettiğini de bildirdi. Meta, Türkiye'de kullanılamayan Muse için bir Türkiye takvimi açıklamadı.

Nvidia Meta'ya Ne Kadar Yatırım Yapacak?

Nvidia'nın bültenine göre şirket Meta'nın hisse arzına 3 milyar dolar yatıracak. Bu da Merkez Bankası'nın 26 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla yaklaşık 149 milyar 288 milyon TL'ye denk geliyor. Bültenin ileriye dönük beyanlar bölümü bu parayı önerilen bir yatırım olarak anıyor ve tamamlanmasını kapanış koşullarına bağlıyor.

Meta A sınıfı adi hisseleri tanesi 625 dolardan, yani yaklaşık 31 bin 102 TL'den fiyatladı. Nvidia'nın alacağı kesin hisse adedi ve Meta'daki pay oranı açıklanmadı.

Meta'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu izahnameye göre Nvidia, AMD ve Broadcom arzdan toplam 5 milyar dolara kadar hisseyi diğer alıcılarla aynı fiyat ve koşullarla almaya ilgi gösterdi. İzahname bu ilginin bağlayıcı bir taahhüt olmadığını, şirketlerin daha fazla ya da daha az hisse alabileceğini belirtiyor.

Muse Nedir, Ortaklık Neyi Kapsıyor?

Meta'nın 8 Eylül 2026'da ABD'de sunduğu Muse, soruları yanıtlamanın ötesine geçip kullanıcı adına görev yürüten kişisel bir yapay zeka ajanı. Muse e-posta gönderebiliyor, seyahat rezervasyonu yapabiliyor, form doldurabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve kullanıcı adına pazarlık edebiliyor; e-posta göndermek ya da satın almak gibi adımlardan önce kullanıcıdan onay istiyor. Her kullanıcıya ayrılmış bir sanal makinede çalışan ajan, parolaları ya da ödeme bilgilerini göremiyor.

Muse uygulamasında ya da doğrudan WhatsApp içinde mesajlaşır gibi kullanılan ajan, Muse Spark modeliyle çalışıyor. Meta Ekim 2026'da ailenin daha güçlü modeli olan Muse Wonder'ı tanıtmıştı. Şirketin SEC'e sunduğu belgeye göre Muse, ABD ve Kanada'da ilk haftalarda 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Nvidia ile Meta, Muse ve Muse model ailesinde eğitim ve çıkarım performansını artırmak, toplam sahip olma maliyetini düşürmek için birlikte çalışacak. Meta yeni nesil ajanlar için Nvidia'nın Vera Rubin sistemlerini ve Vera işlemcilerini daha geniş ölçekte kullanmayı planlıyor, ağ verimliliği için de Spectrum-X Ethernet ve BlueField-4 kuracak. Şirketler hedefledikleri performans artışı ve maliyet düşüşü için bir sayı vermedi.

Nvidia ile Meta, Şubat 2026'da milyonlarca Blackwell ve Rubin grafik işlem birimini (GPU) kapsayan çok yıllı bir altyapı ortaklığı kurmuştu. Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, yapay zeka ajanlarının insanların bilgisayar kullanma biçimini uygulamaları çalıştırmaktan akıllı ajanlarla çalışmaya doğru değiştirdiğini söyledi. Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ise "Muse, kişisel süper zekayı herkese ulaştırma yolumuz" dedi.

Meta Bu Kadar Parayı Neden Topluyor?

Meta'nın hisse arzıyla birlikte toplamayı planladığı para 97,5 milyar dolara, yani yaklaşık 4 trilyon 852 milyar TL'ye çıktı. Plan 25 milyar dolarlık adi hisse satışından, 12,5 milyar dolarlık imtiyazlı hisseye dayalı sertifikalardan ve 2027'nin ilk çeyreğinde başlatılması planlanan yaklaşık 60 milyar dolarlık kademeli satış programından oluşuyor. Meta bu finansmanın yapay zeka altyapısına ve Zuckerberg'in Temmuz 2025'te anlattığı kişisel süper zeka hedefine yaptığı yatırımı desteklediğini belirtiyor.

Reuters Meta'nın planını şirketin tarihindeki en büyük fon toplama olarak niteledi. Haber ajansı, çip tedarikçilerinin en büyük müşterilerinden birinin büyümesini finanse etmesinin yapay zeka sektöründeki döngüsel sermaye akışı kaygılarını artırdığını da yazdı. Nvidia'nın Eylül 2025'te duyurduğu OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım planı sonradan rafa kalktı ve şirket bunun yerine OpenAI'ın 2026'daki fon turuna 30 milyar dolar koydu.

Muse Türkiye'de Kullanılabilecek mi?

Muse Türkiye'de kullanılamıyor. Meta, Eylül 2026'da ABD ve Kanada'da açtığı Muse'u Kuzey Amerika dışındaki ilk ülke olarak 23 Ekim 2026'da Japonya'da kullanıma sundu. Japonya'da temel işlevlerin çoğu ücretsiz, daha fazlasını isteyenler için abonelik planları bulunuyor. Şirket Muse'un Türkiye'ye geleceği tarihi ve Türkçe destek planını açıklamadı.

Muse'dan farklı bir sohbet asistanı olan Meta AI ise 30 Ekim 2025'ten beri Türkiye'de Türkçe olarak WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger ve meta.ai üzerinden ücretsiz kullanılabiliyor. Asistanı ayrı bir uygulama olarak kullanmak isteyenler Meta AI uygulamasını Android telefonlarına indirebiliyor.

Editörün Yorumu

Nvidia'nın Meta'ya ayırdığı 3 milyar dolar, Eylül 2025'te Intel'e yatırdığı 5 milyar doların bile altında kaldığı için bana kâr arayışından çok bir müşteri bağlama hamlesi gibi görünüyor. Mart 2026'da kendi MTIA (Meta Eğitim ve Çıkarım Hızlandırıcısı) çiplerinin 4 yeni neslini 2 yıl içinde devreye alacağını açıklayan Meta'yı, Nvidia'nın ajan altyapısında Vera Rubin'e bağlı tutmak istediğini düşünüyorum. Öte yandan Muse Türkiye'ye gelmedikçe bu ortaklığın Türk kullanıcıya somut bir karşılığı olmayacak.