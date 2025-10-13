Invincible'ın 4. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı! [Video]
Amazon Prime Video'nun popüler animasyon dizisi Invincible'ın 4. sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca yeni sezona dair bir fragman da paylaşıldı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Invincible'ın 4. sezonu 2026 yılının mart ayında yayınlanacak.
- Yeni sezonunda sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor.
- Dördüncü sezon için 3 dakika 1 saniye uzunluğunda bir tanıtım videosu paylaşıldı.
Invincible'ın merakla beklenen yeni sezonu için bir fragman yayınlandı. Fragman, dördüncü sezonda nelerin olacağına dair bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Tanıtım videosu ile birlikte ayrıca yayın traihi de belli oldu. Peki, son dönemin en iyi animasyonlarından biri olan Invincible'ın yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?
Invincible 4. Sezon Yayın Tarihi
En iyi animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın 4. sezonu 2026 yılının mart ayında Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Dördüncü sezonun kaç adet bölümden oluşacağı henüz belli değil ancak önceki sezonlarda sekiz adet bölüme yer verilmişti. Yeni sezon da sekiz adet bölümden oluşabilir.
Invincible'ın 4. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir? (Türkçe)
Robert Kirkman, Ryan Ottley ve Cory Walker tarafından yaratılan dizi için yeni bir fragman da yayınlandı. Amazon Prime Video Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video 3 dakika 1 saniye uzunluğunda. Türkçe fragman, yeni sezon, Mark Grayson ile Eve karakterlerine odaklanıyor.
Invincible Seslendirme Kadrosu
- Steven Yeun
- J.K. Simmons
- Sandra Oh
- Zazie Beetz
- Grey Griffin
- Walton Goggins
- Gillian Jacobs
- Zachary Quinto
- Kevin Michael Richardson
- Jason Mantzoukas
- Khary Payton
8,7 IMDb puanına sahip olan animasyon dizisi Invincible'da Steven Yeun "Mark Grayson" karakterini, Sandra Oh "Debbie Grayson" karakterini, Grey Griffin "Monster Girl" karakterini, Gillian Jacobs "Eve" karakterini, Walton Goggins ise "Cecil" karakterini seslendiriyor.
Invincible Konusu
Son dönemin en popüler animasyon dizilerinden biri olan Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın maceralarını konu alıyor. 17 yaşına girdikten sonra süper güçlerini keşfeden Grayson, bu yeteneğini geliştirmek için babasından yardım alır.