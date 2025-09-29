Beklenen iOS Güncellemesi Nihayet Yayınlandı! İşte Çözülen Hatalar

Apple, yakın zamanda iPhone 17 serisini kullanıcılarla buluşturdu. Kutudan iOS 26 ile çıkan bu modeller, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi gibi sorunlarla kullanıcıları çileden çıkarmıştı. Bunun akabinde güncelleme sözü veren firma, nihayet beklenen hata düzeltme güncellemesini yayınladı. İşte ayrıntılar...

iPhone'lar İçin iOS 26.0.1 Güncellemesi Yayında

Kısa süre önce kullanıcılara sunulan güncellemeyle iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde zaman zaman yaşanan Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı kopmaları sorunu giderildi. Ayrıca hücresel ağa bağlanma problemleri çözüldü ve yeni modellerde düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda oluşan beklenmeyen görüntü bozulmaları da düzeltildi.

iOS 26 henüz yeni çıkan bir yazılım olduğundan kullanıcılar zaman zaman çeşitli hatalarla karşılaşabilir. Bu durumun tamamen normal olduğunu unutmamak gerekiyor. Büyük işletim sistemi güncellemeleri genellikle ilk aylarda küçük sorunlarla kendini gösterir. Neyse ki Apple, kullanıcıların hata bildirimlerini yakından takip ediyor.

iOS 26 Özellikleri

2D fotoğraflardan 3D efekt üreten teknoloji

Dinamik saat widget'ı

Liquid Glass tasarım dili

Visual Intelligence (Görsel Zeka)

Canlı çeviri desteği

Hold Assist telefon bekleme asistanı

Call Screening akıllı arama filtreleme

CarPlay Ultra araç entegrasyonu

Grup mesajlarına arka plan desteği

Games uygulaması

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.