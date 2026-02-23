Apple Yeni Güncellemesiyle iOS 18'i Hatırlatacak

Teknoloji devi Apple, kullanıcıların heyecanla beklediği yeni iOS 26.4 güncellemesini beta sürümüyle test etmeye devam ediyor. Son olarak yeni iOS 26.4 Beta 2 sürümünü geliştiricilerin beğenisine sunan şirket, belirli alanlarda alışkın olduğumuz Liquid Glass arayüzü bırakıp iOS 18'i hatırlatan değişiklilere imza attı. İşte detaylar!,

Apple Games iOS 26.4 İle Birlikte iOS 18 Tasarımına Dönüş Yaptı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 26.4 Beta 1 sürümünde App Store uygulamasında dikkat çekici bir detay göze çarpmıştı. Yeni sürümle birlikte arama bölümü bağımsız bir buton olmak yerine tıpkı eski günlerdeki gibi alt gezinme çubuğunun içerisine yerleştirilmişti.

Daha da önemlisi ekranın alt kısmında görmeye alıştığımız arama kutucuğu ekranın en üstüne taşınmıştı. Söz konusu hamleler pek çok kişiye uygulamanın iOS 18 sürümündeki tasarımını hatırlattı.

Başlangıçta birçok kullanıcı bu durumun geçici bir sistem hatası olduğunu ya da yalnızca App Store’daki reklam alanlarını öne çıkarmak adına yapılan stratejik bir hamle olduğunu düşündü. Zira iOS 26'nın başından beri arama çubuğu alt kısma konumlandırılmıştı.

Ancak bugün yayınlanan iOS 26.4 beta 2 güncellemesi ortadaki hata veya özel strateji teorilerini tamamen rafa kaldırdı. Çünkü App Store’da test edilen eski arama tasarımı artık resmi olarak Apple Games platformunda da uygulandı. İlk betada kendi standart görünümünü koruyan Games uygulaması ikinci güncellemeyle birlikte arama çubuğunu tepeye taşıyarak iOS 18 arayüzüne geri dönmüş oldu.

Diğer Uygulamalar da Değişiklikten Nasibini Alabilir

Şimdilik yalnızca App Store ve Apple Games üzerinde denenen bu radikal değişikliğin, iOS 26.4 sürümü genel kullanıma sunulana kadar daha fazla Apple uygulamasına yayılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şirketin neden böyle bir geri dönüş kararı aldığı bilinmese de kullanıcıların eski alışkanlıklarına duyduğu özlemin ağır bastığı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Arama çubuğunu ekranın alt kısmında mı yoksa üst kısmında mı kullanmak size daha pratik geliyor? Yorumlarda buluşalım.